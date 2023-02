H Κίνα κλωνοποίησε τρεις «σούπερ αγελάδες», που παράγουν πολύ περισσότερο γάλα - iefimerida.gr

Επιστήμονες στην Κίνα κλωνοποίησαν με επιτυχία αγελάδες που παράγουν πολύ μεγαλύτερες ποσότητες γάλακτος από μια κανονική αγελάδα.

Σύμφωνα με την κινεζική ταμπλόιντ The Global Times πρόκειται για κλώνους αγελάδων υψηλής παραγωγικότητας της ολλανδικής ράτσας Holstein Friesian, Γεννήθηκαν στην περιοχή Νινγκσιά της Κίνας, όπως αναφέρει τοπική εφημερίδα και εκτράφηκαν από επιστήμονες του Northwest University of Agricultural and Forestry Science and Technology, ενώ μπορούν να παράγουν έως και 18.000 λίτρα γάλακτος ετησίως και περίπου 100.000 λίτρα στη διάρκεια της ζωής τους.

Ως μέτρο σύγκρισης μια «κανονική» αγελάδα στο Ηνωμένο Βασίλειο παρήγαγε το 2021 8.206 λίτρα γάλα σε ένα χρόνο, σύμφωνα με το Υπουργείο Περιβάλλοντος Τροφίμων και Αγροτικών Υποθέσεων της Κίνας.

Όπως ανέφερε η Ningxia Daily, λίγο πριν την Κινεζική Πρωτοχρονιά, τρία κλωνοποιημένα μοσχάρια δημιουργήθηκαν στην περιοχή Νινγκσιά. Μόνο πέντε από τις 10.000 κοινές ράτσες βοοειδών στην Κίνα μπορούν να παράγουν τόσο γάλα όσο μια «σούπερ αγελάδα», είπαν οι επιστήμονες στους Global Times και ο επικεφαλής του πρότζεκτ, Τζιν Γιαπίνγκ, είπε ότι η ομάδα του «μετενσάρκωσε» τις σούπερ αγελάδες για να βοηθήσει στην ενίσχυση της παραγωγής γάλατος στην Κίνα, που εισάγει από το εξωτερικό το 70% των αγελάδων γαλακτοπαραγωγής.

«Θα χρειαστούμε δύο έως τρία χρόνια για να δημιουργήσουμε ένα κοπάδι που θα αποτελείται από περισσότερες από χίλιες σούπερ αγελάδες, ως γερές βάσεις για να αντιμετωπίσουμε την εξάρτηση της Κίνας από τις ξένες αγελάδες γαλακτοπαραγωγής», είπε ο Τζιν στην εφημερίδα.

