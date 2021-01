Κλιμακώνεται η κόντρα: H AstraZeneca ακύρωσε αρχικά το κρίσιμο ραντεβού με την ΕΕ για τα εμβόλια

Η AstraZeneca αν και είχε ακυρώσει αρχικά τις προγραμματισμένες για το απόγευμα επαφές με την ΕΕ, με την ένταση για την προμήθεια των εμβολίων κατά του κορωνοϊού να κλιμακώνεται, τελικά όπως έγινε γνωστό από την εταιρεία η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί.

Νωρίτερα ο διευθύνων σύμβουλος της AstraZeneca είχε περάσει στην αντεπίθεση αναφορικά με τις κατηγορίες ότι η εταιρεία δεν τήρησε τα υπεσχημένα αναφορικά με τις παραδόσεις εμβολίων στην Ευρώπη.

O Πασκάλ Σοριό υποστήριξε σε συνέντευξή του στην ιταλική εφημερίδα La Repubblica ότι η AstraZeneca δεν έχει κάποια συμβατική δέσμευση για την παράδοση των δόσεων, που είχε ανακοινώσει αρχικά ότι θα παραδώσει, αφού εκείνο που συμφώνησε ήταν να κάνει το καλύτερο δυνατό για να καλύψει τις ευρωπαϊκές απαιτήσεις, καθώς η ΕΕ επιθυμούσε -παρά τη διαφορά του τριμήνου στην υπογραφή των συμβάσεων- να προμηθευτεί τα εμβόλια ταυτόχρονα με τη Βρετανία.



Ο Σοριό ισχυρίστηκε ακόμη ότι η καθυστερημένη απόφαση της ΕΕ να υπογράψει συμβόλαια περιόρισε τον χρόνο αντίδρασης της AstraZeneca στα προβλήματα που θα ανέκυπταν με την τροφοδοσία, ενώ η Βρετανία είχε υπογράψει αντίστοιχο συμβόλαιο τρεις μήνες νωρίτερα. Επεσήμανε ότι τα προβλήματα εστιάζονται στην παρασκευή του εμβολίου στα δύο εργοστάσια που χρησιμοποιούνται για την ΕΕ, στην Ολλανδία και στο Βέλγιο, και ότι δεν είχαν την αναμενόμενη απόδοση οι καλλιέργειες κυττάρων που αποτελούν το πρώτο στάδιο της παρασκευής. «Είναι περίπλοκο το πρόβλημα, ειδικά στην αρχική φάση, όπου καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε όλα τα είδη των προβλημάτων (…). Αντίστοιχα προβλήματα είχαμε και με τα εμβόλια που προορίζονταν για τη Βρετανία, αλλά το συμβόλαιο με το Ηνωμένο Βασίλειο υπεγράφη τρεις μήνες νωρίτερα, άρα είχαμε τρεις μήνες περισσότερους στη διάθεσή μας να τα διορθώσουμε».

Ο αξιωματούχος της Κομισιόν επεσήμανε ότι όντως η AstraZeneca είχε υπογράψει συμφωνία «βέλτιστης προσπάθειας» αναφορικά με τις παραδόσεις των εμβολίων, αλλά είχε υπογράψει και συμφωνία προαγοράς, που περιλάμβανε την υποχρέωση η φαρμακευτική εταιρεία να έχει την ικανότητα παραγωγής να παραδίδει τις δόσεις. Υπογράμμισε ακόμη ότι στο συμβόλαιο που υπέγραψε η AstraZeneca με την ΕΕ, όχι μόνον αναφερόταν πόσες δόσεις θα παραδίδονταν ανά τρίμηνο, αλλά και από ποια εργοστάσια θα προέρχονταν, μεταξύ των οπόίων και μονάδες παραγωγής στη Βρετανία, για τις οποίες ο Σοριό υποστήριξε ότι δεν αντιμετωπίζουν προβλήματα στην παραγωγή. Πέραν τούτου στην Κομισιόν είναι της άποψης ότι η AstraZeneca με τον όρο περί «βέλτιστης προσπάθειας» θα έπρεπε να προχωρήσει σε προ-παραγωγή του εμβολίου, ώστε να μπορέσει να προχωρήσει στις παραδόσεις μόλις ο ΕΜΑ άναβε το πράσινο φως. Αλλά και στο επιχείρημα του Σοριό, ότι η Βρετανία είχε προβεί κατά ένα τρίμηνο νωρίτερα στην παραγγελία, οι Βρυξέλλες αντιτείνουν ότι δεν αναφέρεται στο συμβόλαιο ότι «θα εξυπηρετηθεί ο πρώτος που θα παραγγείλει» κι ότι αν η AstraZeneca προέβλεπε δυσχέρειες στην παράδοση των δόσεων στην ΕΕ, θα έπρεπε να τις περιλάβει στη συμφωνία.

Αξιωματούχοι της Κομισιόν εξακολουθούν να απαιτούν από τον βρετανο-σουηδικό φαρμακευτικό κολοσσό να εξηγήσει σαφώς γιατί μείωσε τον αριθμό των δόσεων του εμβολίου που επρόκειτο να στείλει σε κράτη μέλη κι επιμένουν να επιστρέψει η AstraZeneca στις συνομιλίες. Η εταιρεία αναμένεται τώρα να απαντήσει γραπτώς στις ανησυχίες που διατύπωσε η επίτροπος Υγείας της ΕΕ, Στέλλα Κυριακίδου. Εν μέσω των εκατέρωθεν εκτοξευόμενων πυρών, ο πρόεδρος της Επιτροπής Εμπορίου του Ευρωκοινοβουλίου, Μπερντ Λάνγκε, ζήτησε να δοθεί στη δημοσιότητα το συμβόλαιο που υπέγραψαν οι δύο πλευρές. H ΕΕ φέρεται έτοιμη να το πράξει, εφόσον συναινέσει και η AstraZeneca.

Break: EU source says EU is willing to publish the contract with Astrazeneca if company agrees.

Adds that it expects the company to do the maximum possible to produce vaccine dosages as per agreement.

That means using other plants outside the EU to fulfill the order.@euronews