Grammys 2022: Προβλήθηκε βίντεο για τον αδικοχαμένο Taylor Hawkins των Foo Fighters - iefimerida.gr

Τα Grammys τίμησαν την μνήμη του Taylor Hawkins που έφυγε από τη ζωή πριν από λίγο καιρό.

Συγκεκριμένα προβλήθηκε ένα βίντεο για τον drummer των Foo Fighters που έχασε τη ζωή του σε ηλικία 50 ετών στις 25 Μαρτίου. Το βίντεο με μουσική υπόκρουση το τραγούδι του συγκροτήματος «My Hero», έδειχνε ζωντανά πλάνα του Hawkins μαζί με κάποιες φωτογραφίες από όλο το φάσμα της καριέρας του.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Φυσικά δεν έλειψαν τα πλάνα που έδειχναν τον αδικοχαμένο drummer να παίρνει το μικρόφωνο και να τραγουδάει. Αυτό ήταν συνήθεια στα live των Foo Fighters όταν ο Hawkins άλλαζε θέσεις με τον Dave Grohl προκειμένου να ερμηνεύσει κάποιο τραγούδι των αγαπημένων του Queen.

Οι Foo Fighters απέσπασαν τρία βραβεία (Best Rock Performance, Best Rock Album, best rock song) και ήταν προγραμματισμένο να εμφανιστούν ζωντανά, κάτι που φυσικά δεν έγινε πραγματικότητα.

Δείτε το βίντεο που προβλήθηκε στα Grammys

Την επομένη του θανάτου του Hawkins, η κυβέρνηση της Μπογκοτά εξέδωσε ανακοίνωση που ανέφερε ότι ο 50χρονος drummer παραπονέθηκε για έντονους πόνους στο στήθος. Ο μουσικός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο αλλά παρά την προσπάθεια των γιατρών, δεν μπόρεσε να κρατηθεί στη ζωή.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με τις αρχές της Κολομβίας στον οργανισμό του Hawkins βρέθηκαν δέκα διαφορετικές ουσίες, ανάμεσα του χασίς και αντικαταθλιπτικά χάπια.

Εκτός από τη μουσική του δραστηριότητα, ο Hawkins πρωταγωνίστησε μαζί με τα άλλα μέλη των Foo Fighters στην ταινία «Studio 666». Πρόκειται για μια κωμική ταινία τρόμου που ακολουθεί το συγκρότημα καθώς ηχογραφεί το 10 άλμπουμ του σε μια στοιχειωμένη έπαυλη.