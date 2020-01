Η Γκρέτα απαντά στις ΗΠΑ: «Δεν χρειάζεται πτυχίο για να αντιληφθεί κανείς την κλιματική αλλαγή»

Η Γκρέτα Τούνμπεργκ απάντησε στον υπουργό Οικονομικών των ΗΠΑ Στίβεν Μνούτσιν.

Ένας Αμερικανός υπουργός κάλεσε σήμερα την έφηβη ακτιβίστρια για το κλίμα Γκρέτα Τούνμπεργκ «να σπουδάσει οικονομικά» προτού να μιλήσει, με τη νεαρή Σουηδή να του απαντά ότι «δεν χρειάζεται πτυχίο» για να αντιληφθεί κανείς την κλιματική αλλαγή.

Όταν ρωτήθηκε για την έκκληση που απηύθυνε η Τούνμπεργκ να σταματήσουν αμέσως οι επενδύσεις στα ορυκτά καύσιμα, ο είπε, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στο Νταβός: «Ας σπουδάσει πρώτα οικονομικά, ας πάει στο πανεπιστήμιο και μετά μπορεί να ξαναέλθει να μιλήσουμε».

Η 17χρονη απάντησε μέσω του Twitter ότι η σχολική άδεια που πήρε –κατά την οποία διέκοψε το σχολείο– λήγει τον Αύγουστο αλλά, σε κάθε περίπτωση, «δεν χρειάζεται πανεπιστημιακό πτυχίο» για να διαπιστώσει ότι οι προσπάθειες που καταβάλλονται για τον περιορισμό των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα δεν αρκούν.

My gap year ends in August, but it doesn’t take a college degree in economics to realise that our remaining 1,5° carbon budget and ongoing fossil fuel subsidies and investments don’t add up. 1/3 pic.twitter.com/1virpuOyYG