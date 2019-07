Γκουαϊδό: Ευχαριστώ τον Κυριάκο Μητσοτάκη για την αναγνώριση

Την ευγνωμοσύνη του στον Ελληνα πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και την ελληνική κυβέρνηση για την αναγνώρισή του, εξέφρασε ο αυτοανακηρυχθείς πρόεδρος της Βενεζουέλας, Χουάν Γκουαϊδό.

«Εκ μέρους του λαού της Βενεζουέλας, ευχαριστώ τον Ελληνα πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και την ελληνική κυβέρνηση που αναγνωρίζει τον αγώνα μας για μια ελεύθερη Βενεζουέλα. Η Ελλάδα, το λίκνο της δημοκρατίας, θα είναι αδιαμφισβήτητα ένας σπουδαίος Ευρωπαίος σύμμαχος στον αγώνα μας», έγραψε σε ανάρτηση του στο Twitter ο Γκουαϊδό.

Είχε προηγηθεί η ανακοίνωση του ελληνικού ΥΠΕΞ σύμφωνα με την οποία αναγνωρίζει «τον Πρόεδρο της δημοκρατικά εκλεγμένης Εθνοσυνέλευσης, Juan Guaido, ως μεταβατικό Πρόεδρο της Βενεζουέλας, προκειμένου να προκηρύξει ελεύθερες, δίκαιες και δημοκρατικές προεδρικές εκλογές».

Με εγκωμιαστικά λόγια αναφέρθηκε στην απόφαση της κυβέρνησης Μητσοτάκη ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, μέσω Twitter.

Prime Minister Mitsotakis demonstrated bold leadership yesterday announcing Greece recognizes @jguaido as Venezuela’s legitimate President. We will continue to stand with the Venezuelan people in their fight for #LIBERTAD!