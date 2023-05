Γιουβάλ Χαράρι: H τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να δημιουργήσει θρησκείες για να ελέγχει τους ανθρώπους - iefimerida.gr

Τον κώδωνα του κινδύνου κρούει ο Γιουβάλ Νώε Χαράρι για την εμφάνιση σύντομα της πρώτης θρησκείας, που θα προσελκύει πιστούς με ιερά κείμενα γραμμένα από τεχνητή νοημοσύνη, με στόχο την υποδούλωση της ανθρωπότητας.

Ένα 24ωρο μετά την παραίτηση από τη Google  του «νονού» της τεχνητής νοημοσύνης, δρος Τζέφρι Χίντον, προκειμένου να μπορεί να μιλά ανοιχτά για τους κινδύνους της ανεξέλεγκτης ανάπτυξης της AI, ο διάσημος Ισραηλινός ιστορικός Χαράρι, επεσήμανε σε επιστημονικό συνέδριο ότι συστήματα τεχνητής νοημοσύνης όπως το ChatGPT έχουν περάσει ένα νέο σύνορο, καθώς είναι πλέον σε θέση να χρησιμοποιούν τη γλώσσα για να διαμορφώσουν τον ανθρώπινο πολιτισμό.

«Απλώς αποκτώντας γνώση της ανθρώπινης γλώσσας, η τεχνητή νοημοσύνη έχει ό,τι χρειάζεται για να μας παρασύρει σε έναν κόσμο ψευδαισθήσεων που μοιάζει με το Matrix», είπε ο Χαράρι στο συνέδριο Frontiers Forum στην Ελβετία, αναφερόμενος στη δυστοπική ταινία επιστημονικής φαντασίας του 1999.

«Σε αντίθεση με ό,τι εικάζουν ορισμένες θεωρίες συνωμοσίας, δεν χρειάζεται πραγματικά να εμφυτευτούν τσιπ στον εγκέφαλο των ανθρώπων για τον έλεγχο ή τη χειραγώγησή τους. Επί χιλιάδες χρόνια, προφήτες και ποιητές και πολιτικοί χρησιμοποιούσαν τη γλώσσα και την αφήγηση για να χειραγωγήσουν και να ελέγξουν τους ανθρώπους και να αναδιαμορφώσουν την κοινωνία. Τώρα η τεχνητή νοημοσύνη είναι πιθανό να είναι σε θέση να το κάνει. Και από τη στιγμή που θα μπορεί . . . δεν θα χρειάζεται να στείλει ρομπότ δολοφόνους για να μας πυροβολήσουν. Μπορεί να βάλει τους ανθρώπους να πατήσουν τη σκανδάλη».

Μπορεί το ChatGP να δημιουργήσει μια νέα θρησκεία;

Όπως τόνισε από το βήμα του επιστημονικού συνεδρίου ο Χαράρι, η AI δεν χρειάζεται να μας εξοντώσει φυσικά, αφού θα μπορεί να ελέγχει τους ανθρώπους δημιουργώντας νέες θρησκείες, που θα ακολουθούν τυφλά: «Στο μέλλον μπορεί να δούμε τις πρώτες λατρείες και θρησκείες στην ιστορία, τα ιερά κείμενα των οποίων θα έχουν γραφτεί από μια μη ανθρώπινη νοημοσύνη.

Φυσικά, οι θρησκείες σε όλη την ιστορία ισχυρίστηκαν ότι τα ιερά τους βιβλία γράφτηκαν από άγνωστη ανθρώπινη νοημοσύνη. Αυτό δεν ίσχυε ποτέ πριν. Αυτό θα μπορούσε να γίνει αληθινό πολύ, πολύ γρήγορα, με εκτεταμένες συνέπειες».

Έκκληση Χαράρι για μέτρα για τον έλεγχο της τεχνητής νοημοσύνης

Ο Χαράρι πρόσφατα ένωσε τη φωνή του μαζί με εκείνη του Έλον Μασκ και του συνιδρυτή της Apple, Στιβ Βόζνιακ, ζητώντας μια πολύ πιο προσεκτική προσέγγιση αναφορικά με την τεχνητή νοημοσύνη. Ήταν μεταξύ χιλίων στελεχών τεχνολογίας και ειδικών που έγραψαν μια ανοιχτή επιστολή καλώντας όλα τα εργαστήρια τεχνητής νοημοσύνης «να σταματήσουν αμέσως για τουλάχιστον έξι μήνες την εκπαίδευση συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης πιο ισχυρών από το GPT-4».

Στο συνέδριο στην Ελβετία ο διάσημος συγγραφέας -φαινόμενο, του διεθνούς best seller «Sapiens: A Brief History of Humankind» απηύθυνε νέα έκκληση για τη λήψη μέτρων που θα διασφαλίζουν ότι η τεχνητή νοημοσύνη δεν θα επηρεάζει τις ενέργειες μεγάλου αριθμού ανθρώπων με τρόπους που θα μπορούσαν να υπονομεύσουν τη δημοκρατία.

«Πρέπει να δράσουμε γρήγορα προτού η τεχνητή νοημοσύνη ξεφύγει από τον έλεγχό μας», είπε ο Χαράρι. «Οι φαρμακευτικές εταιρείες δεν μπορούν να πουλήσουν στους ανθρώπους νέα φάρμακα χωρίς πρώτα να υποβάλουν αυτά τα προϊόντα σε αυστηρούς ελέγχους ασφαλείας. Τα εργαστήρια βιοτεχνολογίας δεν μπορούν έτσι απλά να απελευθερώσουν έναν νέο ιό στη δημόσια σφαίρα για να εντυπωσιάσουν τους μετόχους τους με την τεχνολογική τους μαγεία. Ομοίως, οι κυβερνήσεις πρέπει να απαγορεύσουν αμέσως την κυκλοφορία στον δημόσιο τομέα επαναστατικών εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης προτού αυτά αποδειχθούν ασφαλή».

