Γερμανικός Τύπος: Ο Τσίπρας βρίσκεται με την πλάτη στον τοίχο

Το θέμα των αποζημιώσεων και η ήττα Τσίπρα στις πρόσφατες ευρωεκλογές και αυτοδιοικητικές εκλογές είναι στο επίκεντρο δημοσιεύματος του περιoδικού Focus, όπως αναφέρει σήμερα η DW.

Παράλληλα η ΤΑΖ αναφέρεται στο διεθνές δίκτυο European Action Coalition που ιδρύθηκε στην Αθήνα και ασχολείται με το πρόβλημα της στέγασης.

Focus: Ο αριστερός Πρωθυπουργός βρίσκεται με την πλάτη στον τοίχο

Το γερμανικό περιοδικό Focus σε εκτενές δημοσίευμα του ασχολείται με το θέμα του αιτήματος από την ελληνική κυβέρνηση της καταβολής αποζημιώσεων και θέτει το ερώτημα γιατί το ζήτημα ανακύπτει και πάλι αυτή τη χρονική περίοδο. Η απάντηση που δίνεται είναι η εξής: «Ο Τσίπρας στις πρόσφατες Ευρωεκλογές αλλά και στις δημοτικές εκλογές υπέστη μεγάλη ήττα. Για το λόγο αυτό προκήρυξε πρόωρες βουλευτικές εκλογές. Ο αριστερός Πρωθυπουργός βρίσκεται με την πλάτη στον τοίχο. Δημοσκοπήσεις προβλέπουν την ήττα του και τη νίκη του Κυριάκου Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας. Με τη συγκεκριμένη προσπάθεια ο Τσίπρας ελπίζει να μειώσει τη διαφορά. «Η απαίτηση των επανορθώσεων είναι για εμάς ένα ιστορικό και ηθικό καθήκον» δήλωσε. Παράλληλα συμπλήρωσε ότι του είναι σημαντικό να διαπραγματευθεί φιλικά και στο ίδιο επίπεδο με τη Γερμανία».

«Η Κομισιόν βλέπει επικριτικά τα μέτρα Τσίπρα»

Και το άρθρο συνεχίζει: «Το ύψος των επανορθώσεων αντιστοιχεί σε 350 δισεκατομμύρια ευρώ. Η κυβέρνηση Τσίπρα αποφάσισε πρόσφατα να μειώσει τον ΦΠΑ στη γαστρονομία, τα τρόφιμα και την ενέργεια. Ακόμα και οι συνταξιούχοι που έχουν πληγεί πολύ λαμβάνουν κατά μέσο όρο το χρόνο μισή σύνταξη επιπλέον. Η Κομισιόν βλέπει επικριτικά όλα αυτά τα μέτρα. Κάποια από αυτά μπορεί να μην συνάδουν με τους στόχους που έχουν τεθεί για τον συμπεφωνημένο δημόσιο προϋπολογισμό, σύμφωνα με έκθεση της Κομισιόν που δημοσιεύθηκε την Τετάρτη. Πολιτικοί παρατηρητές βλέπουν στην απαίτηση για επανορθώσεις ένα μέσο εκδίκησης απέναντι στη Γερμανία, η οποία θεωρείται υπεύθυνη για σκληρά μέτρα λιτότητας σε σχέση με την κρίση χρέους και η οποία προκαλεί δυσθυμία σε πολλούς Έλληνες».

ΤΑΖ: Το πρόβλημα της στέγασης σε διεθνή συνάντηση στο Βερολίνο

Στο θέμα της αύξησης των ενοικίων στην Ευρώπη και στη συνάντηση ακτιβιστών από 20 ευρωπαϊκές χώρες, ανάμεσά τους και από την Ελλάδα, αναφέρεται δημοσίευμα της εφημερίδας ΤΑΖ του Βερολίνου. Το άρθρο σημειώνει: «Είναι εκπρόσωποι πολιτικών ομάδων από διάφορους δήμους, τμήμα του δικτύου Εuropean Action Coalition for the Right of Housing and to the City και συναντώνται το Σαββατοκύριακο στο Βερολίνο. Ο λόγος της διεθνούς δικτύωσης είναι απλός, αλλά συχνά, λόγω του τοπικού χαρακτήρα των διαμαρτυριών για την αύξηση των ενοικίων, ξεχνιέται. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν πολλοί ενοικιαστές –αύξηση των ενοικίων και εξώσεις– μπορεί να φαίνονται τοπικά, οι αιτίες τους όμως είναι παγκόσμιες: διεθνείς επενδυτές που ανακάλυψαν την κατοικία ως προσοδοφόρα επένδυση».

Και η TAZ συνεχίζει: «Οι ακτιβιστές ήθελαν να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα σε διεθνές επίπεδο και για το λόγο αυτό ίδρυσαν στην Αθήνα το 2013 το European Action Coalition σε μια εναλλακτική διάσκεψη με την επωνυμία Alter Summit. Στην ελληνική πρωτεύουσα δηλαδή εν μέσω της οικονομικής κρίσης». Η εφημερίδα παραθέτει παραδείγματα από διάφορες πόλεις. «Η Τόνια Κατερίνη από την οργάνωση «Stop Auctions» δηλώνει πως στην Ελλάδα δίνεται η υπηκοότητα σε ανθρώπους που μπορούν να αγοράσουν σπίτια καταβάλλοντας υψηλό τίμημα. Όχι όμως για να μείνουν εκεί αλλά για να τα νοικιάσουν. Το 2017 υπήρχαν 500 κατοικίες στην πλατφόρμα της Airbnb και σήμερα στην Ελλάδα έχουν φθάσει τις 8.000».