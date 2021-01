Γερμανία: Εκκένωση στο αεροδρόμιο Φρανκφούρτης -Υποπτος φέρεται να φώναξε «Αλλάχου Ακμπάρ»

Τρόμος επικράτησε στο αεροδρόμιο της Φρανκφούρτης στη Γερμανία.

Νωρίτερα, σήμερα συναγερμός σήμανε στο αεροδρόμιο με την αστυνομία να προχωρά σε επιχείρηση έπειτα από αναφορές για απειλή βόμβα. Η αστυνομία προχώρησε αρχικά σε επιχείρηση εκκένωσης κλείνοντας μέρος του αεροδρομίου και τον σιδηροδρομικό σταθμό του αερολιμένα. Σύμφωνα με διεθνή Μέσα, ο τερματικός σταθμός 1 του αεροδρομίου εκκενώθηκε καθώς εντοπίστηκε εγκαταλελειμμένη αποσκευή που φέρεται να θεωρήθηκε ακίνδυνη.

Σε πλάνα φαίνονται ένοπλοι αστυνομικοί να περιβάλλουν έναν ύποπτο. Ο ύποπτος άντρας που πιστεύεται ότι είναι άστεγος άφησε μια τσάντα στον έλεγχο διαβατηρίων, ενώ σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες της Bild και της Daily Mail φώναξε «Αλλάχου Ακμπάρ», δηλαδή ο Αλλάχ είναι μεγάλος, πριν φύγει. Στη συνέχεια συνελήφθη και ένας ακόμη ύποπτος.

@EmiratesSupport there is a mass evacuation at frankfurt Airport because of a gun threat. What does this mean for travelers? Will flights be delayed? Refunded? Will travelers get a hotel overnight? I was planning to fly to Dubai at 8:30 pic.twitter.com/ksp3QyWgox