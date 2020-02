Γερμανία: Πυροβολισμοί σε δύο μπαρ- Τουλάχιστον οκτώ νεκροί και πέντε τραυματίες

Συναγερμός σήμανε στην πόλη Χανάου της Γερμανίας καθώς έπεσαν πυροβολισμοί σε δύο μπαρ τη νύχτα.

Σύμφωνα την Bild, στην πόλη που βρίσκεται κοντά στην Φρανκφούρτη, τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και άλλοι πέντε έχουν τραυματιστεί από τις δύο επιθέσεις που έγιναν σε θαμώνες των μπαρ με ναργιλέδες, στο κέντρο της πόλης από ένοπλο.

