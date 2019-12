Χίτλερ και Στάλιν συνωμότησαν για τον Β’ Παγκόσμιο λέει η πρέσβειρα των ΗΠΑ στη Βαρσοβία

Η Γερμανία και η Σοβιετική Ένωση ήταν συνυπεύθυνες για το ξέσπασμα του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, υποστήριξε σήμερα η πρέσβειρα των ΗΠΑ στη Βαρσοβία, Τζορτζέτ Μοσμπάχερ, απαντώντας στις πρόσφατες δηλώσεις του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν για το πώς ξεκίνησε ο πόλεμος.

«Αγαπητέ πρόεδρε Πούτιν, ο Χίτλερ και ο Στάλιν συνωμότησαν για να ξεκινήσουν τον Β΄ΠΠ. Αυτό είναι γεγονός. Η Πολωνία ήταν ένα θύμα αυτής της φρικτής σύρραξης», έγραψε στο Twitter η Μοσμπάχερ.

Dear President Putin, Hitler and Stalin colluded to start WWII. That is a fact. Poland was a victim of this horrible conflict.