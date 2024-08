Γερμανία: Ο DJ συνέχισε να παίζει μουσική την ώρα που ο δράστης μαχαίρωνε αγνώστους - Τι του ζήτησαν οι Αρχές - iefimerida.gr

Νέα στοιχεία για το μακελειό που σημειώθηκε σε φεστιβάλ στη Γερμανία έρχονται στο φως της δημοσιότητας, με το DJ που βρισκόταν εκείνη τη στιγμή στη σκηνή, να λέει ότι συνέχισε να παίζει μουσική «για να μην προκαλέσει μαζικό πανικό».



Ο DJ και παραγωγός Topic μοιράστηκε μια δήλωση στο λογαριασμό του στο Instagram μετά την επίθεση στη γενέτειρά του, το Solingen, κοντά στο Ντίσελντορφ, το βράδυ της Παρασκευής, λέγοντας ότι συνέχισε να παίζει μουσική καθώς εκτυλισσόταν το περιστατικό.



Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους – δύο άνδρες ηλικίας 57 και 67 ετών και μία 56χρονη γυναίκα – και οκτώ τραυματίστηκαν – εκ των οποίων οι πέντε σοβαρά. Η γερμανική αστυνομία σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε πριν από λίγο ανέφερε ότι έχει προβεί στη σύλληψη ενός 15χρονου που σχετίζεται με την επίοθεση και πως δεν αποκλείεται «τρομοκρατικό κίνητρο».



Γιατί συνέχισε να παίζει μουσική ο DJ στο φεστιβάλ στη Γερμανία

Στη δήλωσή του ο Topic είπε ότι ήταν «απίστευτα δύσκολο» αλλά συνέχισε να παίζει,μ ενώ αργότερα κρύφτηκε σε κοντινή απόσταση, καθώς ελικόπτερα της αστυνομίας «έκαναν κύκλους» από πάνω του.



Ο DJ Topic

«Κατά τη διάρκεια της εμφάνισής μου, το προσωπικό ασφαλείας της πόλης ήρθε σε μένα και μου ζήτησε να συνεχίσω να παίζω για να μην προκληθεί μαζικό πανικός, καθώς υπήρχαν ήδη άνθρωποι που είχαν σκοτωθεί από έναν δράστη με μαχαίρι» έγραψε.



«Έτσι, συνέχισα να παίζω, παρόλο που ήταν απίστευτα δύσκολο. Μετά από περίπου 10-15 λεπτά, η μουσική τελικά σταμάτησε και ο κόσμος ενημερώθηκε για το περιστατικό».



Σύμφωνα με πληροφορίες, άνθρωποι μαχαιρώθηκαν τυχαία στην πλατεία της αγοράς Fronhof, όπου έπαιζαν μουσική στη δυτική πόλη Solingen, περίπου στις 9:45 μ.μ. τοπική ώρα την Παρασκευή. Ο κόσμος είχε συγκεντρωθεί στην κεντρική πλατεία της πόλης για το Φεστιβάλ Διαφορετικότητας που ξεκίνησε την Παρασκευή με αφορμή την 650η επέτειο της πόλης των 160.000 κατοίκων.



Ο Topic, ο οποίος είναι γνωστός για επιτυχίες όπως το My Heart Goes (La Di Da) με τη Βρετανίδα τραγουδίστρια Becky Hill, και το ATB remix Your Love (9PM), συνέχισε στην ανάρτησή του γράφοντας: «Ακόμα δεν μπορώ να το πιστέψω… αυτό υποτίθεται ότι θα ήταν ένα δωρεάν φεστιβάλ για όλους. Πραγματικά στενοί μου φίλοι ήταν εκεί με τα μικρά τους παιδιά… Τα γράφω όλα αυτά ενώ ένα ελικόπτερο πετάει ακόμα πάνω από το σπίτι όπου μεγάλωσα ως παιδί, σε μια «μικρή» πόλη της Γερμανίας. Τι συμβαίνει σε αυτόν τον κόσμο… Οι σκέψεις μου είναι με όλα τα θύματα».



Την ίδια ώρα, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κυκλοφορεί ένα βίντεο που δείχνει έναν από τους διοργανωτές του φεστιβάλ, τον Φίλιπ Μιούλερ, να εμφανίζεται στη σκηνή και να ζητά από τον κόσμο να «φύγει με ηρεμία – παρακαλώ να έχετε τα μάτια σας ανοιχτά, γιατί δυστυχώς ο δράστης δεν έχει συλληφθεί ακόμα».