Αμπντουλχαμίτ Χαν: Η Τουρκία στέλνει το πλωτό γεωτρύπανο στην πρώτη του αποστολή -Η Navtex που εξέδωσε - iefimerida.gr

Τη στιγμή που οι σχέσεις της Ελλάδας με την Τουρκία βρίσκονται σε τεντωμένο σχοινί, κυρίως λόγω των προκλητικών δηλώσεων από τους κορυφαίους αξιωματούχους της Άγκυρας, το πλωτό γεωτρύπανο Αμπντουλχαμίτ Χαν ετοιμάζεται για την πρώτη του αποστολή.

Η NAVTEX που εκδόθηκε αφορά σε γεωτρήσεις σε περιοχή κοντά στον κόλπο της Αττάλειας, στην ανατολική Μεσόγειο.

Ο υδρογραφικός σταθμός της Αττάλειας εξέδωσε σήμερα Παρασκευή NAVTEX που προβλέπει την ανάπτυξη του πλωτού γεωτρυπάνου της Τουρκίας, Αμπντουλχαμίτ Χαν και άλλων συνοδευτικών πλοίων σε περιοχή στον κόλπο της Αττάλειας για γεωτρήσεις, που θα διαρκέσουν από αύριο Σάββατο έως την Δευτέρα 7 Νοεμβρίου 2022.

Δείτε τη NAVTEX για το τουρκικό γεωτρύπανο

TURNHOS N/W : 0974/22 (Antalya NAVTEX Station) (Published Date: 07-10-2022 11:32)TURNHOS N/W : 0974/22

MEDITERRANEAN SEA

1. DRILLING OPERATIONS, BY ABDÜLHAMİD HAN, HAKAN İLHAN, KUTSİ İLHAN AND MURAT İLHAN BETWEEN 08 OCT-07 NOV 22 IN YÖRÜKLER-1 AREA BOUNDED BY;

36 03.87 N – 031 54.26 E

36 05.88 N – 031 54.23 E

36 05.90 N – 031 56.70 E

36 03.90 N – 031 56.73 E

10 NM. WIDE BERTH REQUESTED.

2. CANCEL THIS MESSAGE 072159Z NOV 22.