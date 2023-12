«Ντροπή για τη Γαλλία»: Ο Ζεράρ Ντεπαρντιέ απειλείται με αποπομπή από τη Λεγεώνα της Τιμής - iefimerida.gr

Με αποπομπή από τη Λεγεώνα της Τιμής απειλείται ο Ζεράρ Ντεπαρντιέ μετά τις εις βάρος του καταγγελίες για βιασμούς και σεξουαλική κακοποίηση γυναικών.

Μια επιτροπή του Τάγματος της Λεγεώνας της Τιμής θα αποφασίσει σε πειθαρχικές διαδικασίες εάν θα ανασταλεί η ιδιότητα μέλους του διάσημου Γάλλου ηθοποιού ή αν θα αποπεμφθεί οριστικά από της τάξεις της, όπως δήλωσε την Παρασκευή η υπουργός Πολιτισμού της Γαλλίας Ριμά Αμπντούλ Μαλάκ στο τηλεοπτικό δίκτυο France 5. Η υπουργός περιέγραψε μάλιστα ως «ντροπή για τη Γαλλία» τη συμπεριφορά του Ντεπαρντιέ προς τις γυναίκες.

Το παράσημο της Λεγεώνας της Τιμής είναι η υψηλότερη διάκριση που απονέμεται στη Γαλλία. Ο Ντεπαρντιέ είχε παραλάβει το μετάλλιο το 1996 από τον τότε πρόεδρο της χώρας, Ζακ Σιράκ. Ο Κώδικας της Λεγεώνας της Τιμής ορίζει ότι «συμπεριφορά που προσβάλει την τιμή» μπορεί να τιμωρηθεί με επίπληξη, αναστολή ιδιότητας μέλους ή διαγραφή.

Το αποκαλυπτικό ντοκιμαντέρ για τον Ντεπαρντιέ

Αναφερόμενη στο ντοκιμαντέρ με τίτλο «Gerard Depardieu: The Fall of the Ogre», που μεταδόθηκε στις 7 Δεκεμβρίου στο τηλεοπτικό κανάλι France 2 και το οποίο περιλαμβάνει μια σειρά από άλλες καταγγελίες που έγιναν εναντίον του 74χρονου ηθοποιού η υπουργός Πολιτισμού της Γαλλίας δήλωσε «αηδιασμένη» από την ασεβή, σεξιστική συμπεριφορά του Ντεπαρντιέ προς γυναίκες.

Στο ντοκιμαντέρ, ο ηθοποιός ακούγεται να κάνει πολλά χυδαία σχόλια στη νεαρή μεταφράστριά του ενώ βρισκόταν για γυρίσματα στη Βόρεια Κορέα. «Ζυγίζω 124 κιλά, 126 με στύση», είπε για παράδειγμα ο Ντεπαρντιέ. Και σχολιάζοντας ένα δεκάχρονο κορίτσι που έκανε ιππασία, πρόσθεσε: «Όταν το άλογο καλπάζει, αυτή έχει οργασμό».

Αυτοκτόνησε φερόμενο θύμα σεξουαλικής κακοποίησης του Ντεπαρντιέ

Ανήμερα της προβολής του επίμαχου ντοκιμαντέρ ένα από τα φερόμενα θύματα του Ντεπαρντιέ, η 60χρονη ηθοποιός Εμανουέλ Ντεμπεβέ αυτοκτόνησε πηδώντας στον Σηκουάνα.

Η Ντεμπεβέ είχε δημοσιεύσει το 2019 ένα σύντομο μήνυμα στο Facebook στο οποίο ανέφερε ότι ο συμπρωταγωνιστής της προσπάθησε να την θωπεύσει καθώς ήταν σε μια άμαξα στα γυρίσματα της ταινίας «Νταντόν».«Γλίστρησε το χοντρό του πόδι του κάτω από τη φούστα μου για “να με κάνει να νιώσω καλύτερα”, όπως είπε... Δεν το επέτρεψα», περιέγραψε την επίθεση του Ντεπαρντιέ.

«Βροχή» οι καταγγελίες γυναικών εις βάρος του Ντεπαρντιέ

Την περασμένη εβδομάδα, η ηθοποιός Ελέν Νταράς κατήγγειλε τον Ντεπαρντιέ για σεξουαλική επίθεση κατά τη διάρκεια γυρισμάτων το 2007. Η ηθοποιός Σαρλότ Αρνούλ τον είχε ήδη καταγγείλει για βιασμό το 2018. Ο Ντεπαρντιέ αρνείται όλες τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι το σεξ με την Αρνούλ ήταν συναινετικό.

Περισσότερες από δώδεκα άλλες γυναίκες έχουν κατηγορήσει τον Ντεπαρντιέ για σεξουαλική επίθεση στα μέσα ενημέρωσης, αλλά δεν έχουν ακόμη καταθέσει καταγγελία.

«Η προβληματική συμπεριφορά του Ζεράρ Ντεπαρντιέ ήταν γνωστή στον κόσμο του γαλλικού κινηματογράφου», είπε ο επικεφαλής της ένωσης παραγωγών, Μαρκ Μισιονιέ, στο ντοκιμαντέρ. Ο Ντεπαρντιέ έχει συνεργαστεί με τους διασημότερους σκηνοθέτες και ηθοποιούς της Γαλλίας και έχει γυρίσει περισσότερες από 200 ταινίες ενσαρκώνοντας μεταξύ άλλων τον Σιρανό ντε Μπερζεράκ, τον Οβελίξ και υποδυόμενος έναν ξεπεσμένο τραγουδιστή, έναν εργαζόμενο σε σφαγείο ή έναν ασθενή με Αλτσχάιμερ.