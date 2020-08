Γαλλία: Ο υπουργός Εσωτερικών υπερασπίστηκε την τόπλες ηλιοθεραπεία μετά τον σάλο για τις συστάσεις αστυνομικών σε ημίγυμνες λουόμενες

Σάλο προκάλεσαν στα social media στη Γαλλία οι προειδοποιήσεις αστυνομικών σε μια ομάδα γυναικών που απολάμβαναν ημίγυμνες τον ήλιο σε παραλία της Μεσογείου με αποτέλεσμα να παρέμβει ο υπουργός Εσωτερικών της χώρας για να υπερασπιστεί το δικαίωμα στην τόπλες ηλιοθεραπεία.

Αστυνομικοί, που περιπολούσαν στη Σεντ Μαρί λα Μερ στη νότια Γαλλία την περασμένη εβδομάδα, ζήτησαν από μια ομάδα τόπλες γυναικών να καλυφθούν μετά από παράπονα μιας οικογένειας. Το τοπικό αστυνομικό τμήμα παραδέχθηκε με ανάρτησή του στο Facebook ότι οι ενέργειές τους ήταν «αδέξιες», υποστηρίζοντας όμως ότι τα όργανα της τάξης ήθελαν απλώς να ηρεμήσουν τα πνεύματα και ότι δεν υπάρχει επίσημη εντολή απαγόρευσης της τόπλες ηλιοθεραπείας στην παράκτια πόλη. Ωστόσο, το συμβάν προκάλεσε χιονοστιβάδα αντιδράσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Έγινε Σαουδική Αραβία η Σεντ Μαρί λα Μερ», διερωτήθηκε ένας χρήστης, ενώ άλλοι μίλησαν για υφέρποντα πουριτανισμό στη Γαλλία και κάλεσαν σαρκαστικά την αστυνομία να επέμβει και στο μουσείο του Λούβρου για τον πίνακα του Ντελακρουά με τη γυμνόστηθη « Ελευθερία» που οδηγεί το Λαό.

Mon dieu vite envoyez un équipage au Louvre une femme y fait du topless et on me dit qu'il y en aurait d'autres au même endroit 😁😁😛 pic.twitter.com/lRNpCJAMPb