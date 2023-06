Πανζουρλισμός σε κρουαζιερόπλοιο από ξαφνική καταιγίδα -Πήρε και σήκωσε τα πάντα ο αέρας [βίντεο] - iefimerida.gr

Δραματικές στιγμές έζησαν οι πανικόβλητοι επιβάτες που έτρεχαν να σωθούν στο κρουαζιερόπλοιο της Royal Caribbean, που χτυπήθηκε από μια φρικτή καταιγίδα, καθώς το πλοίο ετοιμαζόταν να αποπλεύσει από λιμάνι της Φλόριντα.

Οπως αναφέρουν πληροφορίες της New York Post, το «Independence of the Seas» επρόκειτο να ξεκινήσει ταξίδι από το λιμάνι Κανάβεραλ προς τις Μπαχάμες περίπου στις 4 μ.μ., όταν η δυνατή βροχή και οι δυνατοί άνεμοι χτύπησαν το πλοίο με τα 15 καταστρώματα.

Φλόριντα: Σκηνικό πολέμου στα καταστρώματα από την καταιγίδα

«Απλώς ένα "διασκεδαστικό βράδυ" φεύγοντας από το λιμάνι Κανάβεραλ την περασμένη Παρασκευή. Καμία ανακοίνωση από τον καπετάνιο για το τι συνέβη. Υποθέτω ότι απλά προσποιούμαστε σαν να μην συνέβη», έγραψε ο χρήστης του TikTok Lucas Sparrow, σχετικά με την τρομακτική καταιγίδα που ξέσπασε στη Φλόριντα και χτύπησε το κρουαζιερόπλοιό τους.

Ο χρήστης του TikTok δημοσίευσε επίσης στο Twitter σοκαριστικά πλάνα από καρέκλες και ομπρέλες που πετάγονται στο πλοίο καθώς οι επιβάτες ουρλιάζουν και αναζητούν κάλυψη από την καταιγίδα -ενώ αρκετοί άνθρωποι φαίνονται να γλιστρούν σε έναν διάδρομο του καταστρώματος.

«Αντί να λέτε στους ανθρώπους να ανέβουν στο πάνω κατάστρωμα όταν έχουμε προειδοποίηση για έντονη καταιγίδα, ίσως θα έπρεπε να ανησυχείτε περισσότερο για τους επισκέπτες και τους υπαλλήλους σας και να τους πείτε να μπουν μέσα», επισήμανε ο Lucas.

Σε ένα σημείο του βίντεο, μια καρέκλα παραλίγο να σκοτώσει μια γυναίκα που κουβαλούσε ένα παιδί σε καρότσι.

Φλόριντα: Το σκηνικό έμοιαζε με πλάνα από την ταινία «Τwister»

Η Jenn Stancil, η οποία κατέγραψε πλάνα από την καταιγίδα που πλησιάζει, δήλωσε στο Fox 35 Orlando: «Έμοιαζε με σκηνή από την ταινία "Twister", αυτό ακριβώς σκέφτηκα, επειδή βλέπεις αυτές τις καρέκλες να πετούν στον αέρα».

«Το κρουαζιερόπλοιο χάθηκε εντελώς μέσα στη βροχή»

Ο Jerry Pike, ένας τοπικός φωτογράφος που καθόταν στο όχημά του στο Jetty Park κατά τη διάρκεια του ξεσπάσματος, δημοσίευσε επίσης βίντεο από την καταιγίδα.

«Αυτή είναι η θέα μου από το "Independence of the Seas", καθώς άρχισε να χτυπιέται από τους ισχυρούς ανέμους, ενώ βρισκόταν στη μέση μανούβρας, προσπαθώντας να γυρίσει για να φύγει από το λιμάνι», τόνισε ο Pike σε ένα tweet.

«Μπορείτε να δείτε τη γραμμή της βροχής να έρχεται προς το μέρος μας και το κρουαζιερόπλοιο χάθηκε εντελώς από το οπτικό πεδίο λόγω της βροχής λίγο μετά από αυτό», πρόσθεσε ο Pike.

Ένας μετεωρολόγος του Fox 35 ανέφερε ότι οι άνεμοι έφτασαν τα 55 έως 60 μίλια/ώρα στο ύψος της καταιγίδας.

«Το Independence απλά χτυπιόταν από τους ανέμους καθώς προσπαθούσε να απομακρυνθεί από την αποβάθρα», δήλωσε ο Pike στο Insider. «Στη συνέχεια το κρουαζιερόπλοιο καλύφθηκε από το γκρίζο σύννεφο της βροχής και δεν μπορούσαμε να δούμε περισσότερα από 20 μέτρα έξω από το παράθυρο».