Πέθανε η Κριστίν Μακ Βι, τραγουδίστρια του συγκροτήματος Fleetwood Mac - iefimerida.gr

Η Κριστίν Μακ Βι, η οποία έπαιξε με τους Fleetwood Mac και έγραψε μερικά από τα πιο διάσημα τραγούδια τους, πέθανε σε ηλικία 79 ετών, ανακοίνωσε η οικογένειά της.

Η τραγουδίστρια και τραγουδοποιός ήταν πίσω από επιτυχίες όπως τα Little Lies, Everywhere, Don't Stop, Say You Love Me και Songbird.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πέθανε σε νοσοκομείο, έχοντας δίπλα της την οικογένειά της, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Η Μακ Βι αποχώρησε από το συγκρότημα Fleetwood Mac μετά από 28 χρόνια, το 1998, αλλά επέστρεψε το 2014.

Η δήλωση της οικογένειας ανέφερε: «Θα θέλαμε όλοι να κρατήσουν την Κριστίν στις καρδιές τους και να θυμούνται τη ζωή ενός απίστευτου ανθρώπου και μουσικού που αγαπήθηκε παγκοσμίως».

Γεννημένη ως Κριστίν Πέρφεκτ, η Μακ Βι παντρεύτηκε τον μπασίστα των Fleetwood Mac Τζον Μακ Βι και εντάχθηκε στο συγκρότημα το 1971.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι Fleetwood Mac είναι βρετανοαμερικανικό ροκ συγκρότημα, το οποίο σχηματίστηκε το 1967 στο Λονδίνο. Είναι ένα από τα πιο επιτυχημένα συγκροτήματα όλων των εποχών, έχοντας πουλήσει περισσότερους από 100 εκατομμύρια δίσκους παγκοσμίως, ενώ εντάχθηκαν στο Rock and Roll Hall of Fame το 1998.

Τα πρώτα χρόνια, οι Fleetwood Mac βασίστηκαν στα blues, αλλά μετά τα μέσα της δεκαετίας του '70 υιοθέτησαν ένα pop rock ύφος, με το οποίο γνώρισαν τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Από την ίδρυσή τους, τα μόνα σταθερά μέλη είναι ο ντράμερ Μικ Φλίτγουντ και ο μπασίστας Τζον Μακ Βι, από τους οποίους πήρε το όνομά του το συγκρότημα.

Το άλμπουμ «Rumours», που κυκλοφόρησαν το 1977, βρίσκεται στην όγδοη θέση της λίστας με τους δίσκους με τις περισσότερες πωλήσεις, αφού ξεπέρασε τα 40.000.000 σε όλο τον κόσμο.