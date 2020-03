FIFA και ΠΟΥ στέλνουν μήνυμα κατά του κορωνοϊού -Η καμπάνια με 28 ποδοσφαιριστές [βίντεο]

H FIFA και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ένωσαν τις δυνάμεις για την καταπολέμηση του κορωνοϊού.



Στην εκστρατεία ευαισθητοποίησης συμμετέχον παγκοσμίου φήμης ποδοσφαιριστές, όπως Τζανλουίτζι Μπουφόν, Λιονέλ Μέσι και Σαμουέλ Ετό. Είκοσι οκτώ άνθρωποι του ποδοσφαίρου συμμετέχουν στην καμπάνια, η οποία κυκλοφορεί σε 13 γλώσσες.



Η καμπάνια «Pass the message to kick out coronavirus» προωθεί τα πέντε βασικά βήματα που πρέπει να ακολουθήσουν οι άνθρωποι για να προστατεύσουν την υγεία τους σύμφωνα με την καθοδήγηση του WHO, εστιάζοντας στο πλύσιμο των χεριών, τι κάνουμε όταν βήχουμε και το ότι δεν αγγίζουμε το πρόσωπο.

Βίντεο: Η καμπάνια της FIFA και το ΠΟΥ

«Η FIFA και ο πρόεδρός της Τζιάνι Ινφαντίνο έχουν συμμετάσχει ενεργά στη μετάδοση του μηνύματος εναντίον αυτής της πανδημίας του κορωνοϊού από την αρχή», δήλωσε ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ Δρ Tedros Adhanom Ghebreyesus.