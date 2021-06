Οταν ο Φάουτσι πέρασε τη λαχτάρα της ζωής του -Ελαβε επιστολή με ύποπτη λευκή σκόνη και μετά τον έγδυσαν και τον έπλεναν με μάνικα | ΚΟΣΜΟΣ | iefimerida.gr

Τη λαχτάρα της ζωής του πέρασε το περασμένο καλοκαίρι ο κορυφαίος επιδημιολόγος των ΗΠΑ, δρ Άντονι Φάουτσι, όταν άνοιξε μια επιστολή με λευκή σκόνη, που φοβήθηκε ότι ήταν η φονική ρικίνη, όπως αποκαλύπτει ένα νέο βιβλίο.

Ο δρ Φάουτσι αναγκάστηκε να γδυθεί εντελώς και να τον πλένουν με μάνικα σε «κάτι που θύμιζε παιδική πισίνα», μετά το συμβάν. Ο 80χρονος σύμβουλος σε θέματα που αφορούν στην πανδημία του Λευκού Οίκου πίστεψε, όπως είπε, ότι κινδύνευε η ζωή του όταν άνοιξε τον φάκελο στις 27 Αυγούστου του 2020 στο γραφείο του στο Εθνικό Ινστιτούτο Υγείας στην Ουάσιγκτον και μια μυστηριώδης λευκή σκόνη εκτινάχθηκε στο πρόσωπο και το στήθος του.

Ο Άντονι Φάουτσι δέχθηκε την επιστολή στο γραφείο στο Εθνικό Ινστιτούτο Υγείας των ΗΠΑ, στην Ουάσιγκτον

Η λαχτάρα του περιγράφεται στο βιβλίο των δημοσιογράφων της «Washington Post», Γιασμίν Αμπουταλέμπ και Ντέιμιαν Παλέτα, το «Nightmare Scenario: Inside the Trump Administration's Response to the Pandemic That Changed History» («Εφιαλτικό Σενάριο: Η Απάντηση της Κυβέρνησης Τραμπ στην Πανδημία που Άλλαξε την Ιστορία»), που περιγράφει τη χαοτική αντίδραση της κυβέρνησης Τραμπ στην πανδημία και, μεταξύ άλλων, και τις σκέψεις του Ντόναλντ Τραμπ να στείλει μολυσμένους με κορωνοϊό Αμερικανούς στη ναυτική βάση των ΗΠΑ στο Γκουαντάναμο, όπου βρίσκεται και η διαβόητη φυλακή για υπόπτους τρομοκρατίας, προκειμένου να βάλει ένα φρένο στην εξάπλωση της πανδημίας.

Ο Φάουτσι, που έχει βρεθεί στο στόχαστρο σκληροπυρηνικών οπαδών του Τραμπ, πίστεψε ότι η ουσία ήταν είτε μια φάρσα για να τρομάξει, είτε άνθρακας ή ρικίνη. Αν ήταν άνθρακας, θα επιβίωνε, αλλά θα νοσούσε βαριά. «Αν ήταν ρικίνη, θα ήμουν νεκρός, άρα bye-bye», είχε πει ο ίδιος τον περασμένο Ιανουάριο στους «New York Τimes», χωρίς να αποκαλύψει τι ακολούθησε.

Σύμφωνα με το βιβλίο των δημοσιογράφων της «Washington Post», αποσπάσματα του οποίου δημοσιεύονται στο Playbook του Politico, «τις επόμενες λίγες ώρες οι συνεργάτες του τον έπλεναν με μάνικα σε ένα χημικό εργαστήριο, βάζοντάς τον να σταθεί όρθιο σε κάτι που έμοιαζε με παιδική πισίνα, εν αναμονή των αποτελεσμάτων των αναλύσεων της ουσίας».

O Φάουτσι «τηλεφώνησε στη γυναίκα του για να την προειδοποιήσει, προτού ανασάνει ανακουφισμένος λίγες ώρες αργότερα, όταν οι αναλύσεις βγήκαν αρνητικές και για τις δύο φονικές ουσίες».

Ο επιδημιολόγος είχε πει στους «New York Times» ότι δεν γνωρίζει κατά πόσον ο Ντόναλντ Τραμπ είχε πληροφορηθεί το συμβάν, αφού ο ίδιος δεν το είχε αποκαλύψει σε κανένα μέλος της κυβέρνησης του τέως προέδρου των ΗΠΑ.

Το βιβλίο περιγράφει ακόμη τις απειλές θανάτου που δέχθηκε ο Φάουτσι επί ημερών Τραμπ, μεσούσης της πανδημίας.

Ο ίδιος είχε εξοργίσει τον πρώην ένοικο του Λευκού Οίκου και τους οπαδούς του, διαφωνώντας συχνά δημοσίως με τον Τραμπ και μάλιστα λίγο αφότου ο τελευταίος είχε μιλήσει.

Ο Φάουτσι είπε ότι δέχθηκε την πρώτη απειλή θανάτου στις 28 Μαρτίου 2020, προσθέτοντας για τους άγνωστους αποστολείς: «Γνώριζαν πού εργάζονται και πού ζουν τα παιδιά μου. Οι απειλές έρχονταν κατευθείαν στα κινητά των παιδιών μου, στα σπίτια τους. Πώς στην οργή βρήκαν, όποιοι κι αν είναι αυτοί οι μ@...κες, αυτή την πληροφορία;».

