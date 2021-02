Δυτική Ευρώπη: Συνωστισμός για πατινάζ σε λίμνες και κανάλια που μετατράπηκαν σε παγοδρόμια σε Ολλανδία, Γερμανία, Βρετανία [βίντεο]

Το δριμύ ψύχος στη δυτική Ευρώπη μετέτρεψε σε παγοδρόμια λίμνες και κανάλια στην Ολλανδία δίνοντας την ευκαιρία σε αρκετούς τολμηρούς να τολμήσουν να κάνουν πατινάζ, χωρίς να λείψουν όμως τα ατυχήματα.

Δυσάρεστη εμπειρία είχε τουλάχιστον ένας Ολλανδός, που αψήφησε το lockdown και το τσουχτερό κρύο και βγήκε ημίγυμνος να κάνει πατινάζ σε παγωμένο κανάλι του Άμστερνταμ, αλλά σε κάποιο σημείο ο πάγος ήταν πολύ λεπτός με αποτέλεσμα να καταλήξει στα παγωμένα νερά με το σχετικό βίντεο να γίνεται viral στο Τwitter.

Tελικά κατάφερε με τη βοήθεια ενός άλλου πατινέρ, που του πέταξε σκοινί διακινδυνεύοντας να έχει την ίδια τύχη, να βγει απ’ το νερό και μετά από μια υπόκλιση στους θεατές να αποχωρήσει. Ευτυχώς φορούσε μαγιό, σε αντίθεση με άλλους ριψοκίνδυνους που έπεσαν στα παγωμένα νερά με τα ρούχα τους και χρειάστηκαν τη συνδρομή τρίτων για να βγουν. Οι Ολλανδοί είχαν την Κυριακή μια σπάνια ευκαιρία να βγουν για πατινάζ στα κανάλια, αλλά ορισμένοι δεν απέφυγαν τις τούμπες με αποτέλεσμα να καταλήξουν στο νοσοκομείο.

Οι Αρχές στην Ολλανδία είχαν κηρύξει «κόκκινο συναγερμό» καθώς η καταιγίδα Ντάρσι βύθισε τον υδράργυρο στους -5 C, στην πρώτη σφοδρή χιονοθύελλα που έπληξε τη χώρα εδώ και μια δεκαετία.

Σε άλλες περιοχές της Ευρώπης, όπως στη Γερμανία, που μπήκε τις τελευταίες μέρες στην... κατάψυξη, οι Αρχές κάλεσαν τους πολίτες να αποφύγουν το πατινάζ σε παγωμένες λίμνες καθώς ο πάγος άρχισε να λιώνει. Στο Βερολίνο η αστυνομία επιστράτευσε μάλιστα ελικόπτερα για να καλέσει με τηλεβόες τις οικογένειες να φύγουν.

Reckless and and irresponsible from @polizeiberlin at Weißensee today. Yes, people should be off the ice if it's unsafe. But there were small children in the middle of that storm of snow and ice chips. Most didn't even know the police wanted them off before this turned up pic.twitter.com/gzn96KdhP8