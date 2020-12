Το εξώφυλλο του ΤΙΜΕ τα λέει όλα: 2020 η χειρότερη χρονιά της ιστορίας

Λιγότερο από ένας μήνας απομένει για την αλλαγή της χρονιάς και οι υπεύθυνοι του περιοδικού TIME κατάφεραν με το πρωτοσέλιδό τους να αποτυπώσουν τα συναισθήματα των περισσοτέρων για το 2020.

Το αμερικανικό περιοδικό κυκλοφόρησε το τελευταίο τεύχος της χρονιάς με ένα τεράστιο «Χ» πάνω από τον αριθμό 2020 σηματοδοτώντας ότι οι περισσότεροι θέλουν να ξεχάσουν γρήγορα το έτος που φεύγει.

Προφανώς η επιλογή των υπεύθυνων του περιοδικού σχετίζεται με την πανδημία του κορωνοϊού που αφήνει πίσω της χιλιάδες νεκρούς σε κάθε χώρα.

TIME's new cover: 2020 tested us beyond measure. Where we go after this awful year https://t.co/5raFYUSgeZ pic.twitter.com/im3NWiBqJC