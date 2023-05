Αυτή είναι η αδελφή της Μαντλίν Μακάν -Ηταν μωρό όταν εξαφανίστηκε, πριν 16 χρόνια - iefimerida.gr

Η μικρότερη αδελφή της Μαντλίν ΜακΚαν μίλησε για πρώτη φορά δημόσια χθες το βράδυ (3/5), καθώς σηματοδοτήθηκε η οδυνηρή 16η επέτειος από την εξαφάνιση της.

Η Μαντλίν ΜακΚαν εξαφανίστηκε από ένα διαμέρισμα τουριστικού θέρετρου στην Praia da Luz της Πορτογαλίας τον Μάιο του 2007, όταν ήταν μόλις τριών ετών.

Η Αμελί, που είναι τώρα 18 ετών και κάνει αίτηση για να πάει στο πανεπιστήμιο, φωτογραφήθηκε για πρώτη φορά από τότε που ήταν νήπιο καθώς συμμετείχε στην εκδήλωση για την επέτειο της εξαφάνισης της Μαντλίν, δίνοντας μια γεύση του πώς μπορεί να μοιάζει τώρα η μεγαλύτερη αδελφή της ως ενήλικας. Η 18χρονη ανέφερε χαρακτηριστικά: «Είναι ωραίο που όλοι είναι εδώ μαζί, αλλά είναι μια θλιβερή περίσταση».

Οπως αναφέρουν πληροφορίες της «Mirror», η νεαρή έγινε θερμά δεκτή μαζί με τους γονείς της, την Κέιτ και τον Τζέρι, από ντόπιους, κατά τη διάρκεια μιας ανεπίσημης συγκέντρωσης προσευχής στο χωριό τους, το Rothley του Leicestershire. Ο Sean, ο δίδυμος αδελφός της Αμελί, δεν παρέστη στην συγκέντρωση.

Η Αμελί άναψε με τη σειρά της ένα κερί για τη Μαντλίν ΜακΚαν και άλλα εξαφανισμένα παιδιά στο πολεμικό μνημείο, όπου φωτογραφίες της αδελφής της κοσμούσαν το μαύρο κιγκλίδωμα και όπου ένα φανάρι ελπίδας εξακολουθεί να λάμπει όλο το εικοσιτετράωρο για εκείνη. Η Κέιτ συμμετείχε στις προσευχές, αλλά ούτε αυτή ούτε ο πατέρας της Μαντλίν απευθύνθηκαν στο πλήθος.

Πλήθος κόσμου στην συγκέντρωση για την Μαντλίν ΜακΚαν

Η Φιόνα, γιατρός και φίλη της οικογένειας, διάβασε ένα συγκινητικό ποίημα της Έμιλι Ντίκινσον με τίτλο «Hope is the thing with feathers». Αργότερα μοιράστηκε μια ζεστή αγκαλιά με την Κέιτ.

Ο εφημέριος της τοπικής ενοριακής εκκλησίας, ο αιδεσιμότατος Rob Gladstone, ο οποίος ηγήθηκε των προσευχών στην άτυπη υπαίθρια εκδήλωση, είπε στους υποστηρικτές: «Βρισκόμαστε εδώ απόψε για να δείξουμε την αγάπη μας για τη Μαντλίν και για όλα τα μικρά παιδιά που έχουν απομακρυνθεί από τις οικογένειές τους παρά τη θέλησή τους. Είμαστε επίσης εδώ για να ενθαρρύνουμε ο ένας τον άλλον να διατηρήσουμε την ελπίδα και να προσευχηθούμε για μια ανανέωση της δύναμης ακόμη και μετά από αυτό το μεγάλο χρονικό διάστημα».

Μαντλίν ΜακΚαν: Αχτίδα ελπίδας ψάχνουν οι γονείς

Η Κέιτ και ο Τζέρι προσκολλώνται σε μια αχτίδα ελπίδας ότι η Μαντλίν, η οποία θα ήταν τώρα 19 ετών, σχεδόν 20, θα μπορούσε να είναι ακόμα ζωντανή.

Η γερμανική αστυνομία είναι πεπεισμένη ότι η Μαντλίν είναι νεκρή και έχει σκοπό να κατηγορήσει τον κύριο ύποπτο Christian Brueckner, για την απαγωγή της και τη δολοφονία «χωρίς πτώμα».

Ο 45χρονος, εκτίει ποινή σε γερμανική φυλακή για τον βιασμό μιας Αμερικανίδας τουρίστριας στο ίδιο πορτογαλικό θέρετρο Praia da Luz από όπου εξαφανίστηκε η Maddie τον Μάιο του 2007.

Η γονείς της Μαντλίν είχαν δημοσιεύσει νωρίτερα ένα μήνυμα στην επίσημη ιστοσελίδα Find Maddie, λέγοντας ότι: «Σήμερα είναι η 16η επέτειος από την απαγωγή της Μαντλίν. Εξακολουθεί να αγνοείται… εξακολουθεί να μας λείπει πολύ. Είναι δύσκολο να βρούμε τις λέξεις για να μεταφέρουμε το πώς νιώθουμε. Η αστυνομική έρευνα συνεχίζεται και περιμένουμε μια σημαντική ανακάλυψη. Σας ευχαριστούμε όλους για την υποστήριξή σας - βοηθάει πραγματικά».