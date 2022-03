Έρχονται τα ιπτάμενα αυτοκίνητα της Suzuki -Πότε βγαίνουν στους δρόμους - iefimerida.gr

Οι δύο ιαπωνικές εταιρείες ανακοίνωσαν την υπογραφή της συμφωνίας τους για την έρευνα, εξέλιξη και προώθηση ηλεκτρικών ιπτάμενων αυτοκινήτων κάθετης απογείωσης και προσγείωσης.

Η SkyDrive Inc είναι μια νεοφυής εταιρεία, θεμελιωμένη το 2018, αλλά στους επενδυτές της συγκαταλέγονται κολοσσοί της ιαπωνικής βιομηχανίας - όπως η επενδυτική Itochu Corp, η τεχνολογική φίρμα NEC Corp και η ενεργειακή Eneos Holdings Inc. To 2020 η SkyDrive συγκέντρωσε επενδύσεις 38,2 εκατομμυρίων ευρώ.

