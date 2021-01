Ερευνα: Τι πιστεύουν οι γυναίκες για την τηλεργασία, οι προοπτικές -Ποιες την προτιμούν

Την τηλεργασία, δηλαδή την εργασία από το σπίτι προτιμά σχεδόν το ένα τρίτο των γυναικών παγκοσμίως που εργάζονται στον κλάδο της τεχνολογίας, σύμφωνα με νέα έκθεση της Kaspersky.

Τι έδειξε η έκθεση της Kaspersky για την τηλεργασία

Η έρευνα υπό τον τίτλο: «Women in Tech, Where are we now? Understanding the evolution of women in technology» εδειξε οτι οι γυναίκες στον συγκεκριμένο κλάδο προτιμούν την τηλεργασία από την εργασία στο γραφείο. Ένας παρόμοιος αριθμός αναφέρει ότι λειτουργούν πιο αποτελεσματικά όταν εργάζονται από το σπίτι ενώ το 33% αποκάλυψε ότι έχουν περισσότερη αυτονομία όταν δεν εργάζονται σε γραφείο.

Σύμφωνα με την Kaspersky, η ζωή σε καραντίνα προβλεπόταν ότι γενικά θα επιφέρει μια θετική μετατόπιση της βιομηχανίας στον αγώνα για την ισότητα των φύλων. Η δημιουργία ενός τοπίου ίσων ευκαιριών από κοινωνική σκοπιά και λαμβάνοντας υπόψη παραμέτρους όπως ο οικογενειακός προγραμματισμός θα οδηγούσε στην κατάρριψη των παραδοσιακών στερεοτύπων γύρω από την επαγγελματική σταδιοδρομία των γυναικών. Στερεοτύπων που αμφισβητούν μεταξύ άλλων τη διαθεσιμότητά τους και τη μακροβιότητα της καριέρας τους. Ο αντίκτυπος της COVID σήμαινε ότι οι εταιρείες επιταχύνθηκαν ή ακόμη και εξαναγκάστηκαν σε αυτόν τον νέο κανόνα από τη μια μέρα στην άλλη, και σε κάποιο βαθμό, αυτή η πρόβλεψη απέδωσε θετικά βήματα προόδου όσον αφορά τη συνολική νοοτροπία της βιομηχανίας.

Τηλεργασία και οικογενειακή ζωή

Στατιστικά στοιχεία της έκθεσης υπογραμμίζουν πώς η προοπτική της απομακρυσμένης εργασίας για τις γυναίκες στην τεχνολογία δεν συνάδει με την κοινωνική πρόοδο σε αυτήν τη δυναμική της «εργασίας από το σπίτι». Σχεδόν οι μισές γυναίκες που εργάζονται στην τεχνολογία έχουν δώσει μάχη για να ισορροπήσουν την επαγγελματική και οικογενειακή ζωή από τον Μάρτιο του 2020 - αυτό είναι πιο έντονο στη Βόρεια Αμερική, αλλά είναι μια σταθερή παγκόσμια τάση.

Όταν οι γυναίκες που συμμετείχαν στην έρευνα ρωτήθηκαν για τις καθημερινές εργασίες που μειώνουν την παραγωγικότητα ή την εξέλιξη της εργασίας, το 60% δήλωσε ότι είχε αναλάβει την πλειονότητα των δουλειών του σπιτιού σε σύγκριση με το 47% των ανδρών, το 63% ήταν υπεύθυνο για το διάβασμα των παιδιών σε σύγκριση με το 52% των ανδρών και το 54% των γυναικών έπρεπε να προσαρμόσουν τις ώρες εργασίας τους περισσότερο από τον άνδρα σύντροφό τους για να φροντίσουν την οικογένεια. Ως αποτέλεσμα, το 50% των γυναικών πιστεύουν ότι τα αποτελέσματα της COVID-19 έχουν καθυστερήσει, αντί να βελτιώσουν, τη συνολική εξέλιξη της καριέρας τους.

Παρόλο που αυτά τα παραδείγματα κοινωνικής ανισότητας δεν αφορούν μόνο στον κλάδο της τεχνολογίας, δείχνουν ένα εμπόδιο για τις γυναίκες να επωφεληθούν από τη μετάβαση στην τηλεργασία. Το 41% των γυναικών στην τεχνολογία (σε σύγκριση με το 34% των ανδρών) πιστεύουν ότι ένα ίσο εργασιακό περιβάλλον θα ήταν καλύτερο για την εξέλιξη της σταδιοδρομίας τους και το 46% πιστεύουν ότι η τηλεργασία είναι ο βέλτιστος τρόπος για να επιτευχθεί αυτή η ισότητα.