Επιστολή Φίνιξ, Μπλάνσετ, Σαράντον και άλλων δεκάδων καλλιτεχνών του Χόλιγουντ στον Μπάιντεν: να σταματήσει ο πόλεμος - iefimerida.gr

Μια ομάδα ηθοποιών και καλλιτεχνών του Χόλιγουντ υπέγραψαν ανοικτή επιστολή προς τον Αμερικανό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν ζητώντας του να πιέσει να κηρυχθεί εκεχειρία στη Λωρίδα της Γάζας.

Μεταξύ των καλλιτεχνών που υπέγραψαν την επιστολή είναι ο Χοακίν Φίνιξ, η Κέιτ Μπλάνσετ, ο Τζον Στιούαρτ, η Κρίστεν Στιούαρτ, η Σούζαν Σαράντον, ο Ριζ Άχμεντ ο Ράμι Γιούσεφ και άλλοι.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι παγκόσμιοι ηγέτες να διευκολύνουν την κήρυξη εκεχειρίας

«Καλούμε την κυβέρνησή σας και όλους τους παγκόσμιους ηγέτες να τιμήσουν όλες τις ζωές στους Άγιους Τόπους και να ζητήσουν και να διευκολύνουν την κήρυξη εκεχειρίας χωρίς καθυστέρηση – τον τερματισμό του βομβαρδισμού της Γάζας και την ασφαλή απελευθέρωση των ομήρων», τονίζουν στην επιστολή τους.

«Αρνούμαστε να πούμε στις επόμενες γενιές την ιστορία της σιωπής μας, ότι στεκόμασταν και δεν κάναμε τίποτα. Όπως δήλωσε ο επικεφαλής ανθρωπιστικών επιχειρήσεων του ΟΗΕ Μάρτιν Γκρίφιθς, ‘η ιστορία παρακολουθεί’», προσθέτουν.

Να επιτραπεί να φτάσει η ανθρωπιστική βοήθεια

«Η ανθρωπιστική βοήθεια πρέπει να επιτραπεί να φτάσει (στους κατοίκους της Γάζας)», υπογραμμίζουν οι καλλιτέχνες.

Στην επιστολή περιέχεται και ένα σχόλιο από τον εκπρόσωπο της UNICEF Τζέιμς Έλντερ, ο οποίος υπογραμμίζει τις καταστροφικές επιπτώσεις των συνεχιζόμενων ισραηλινών αεροπορικών επιδρομών και του αποκλεισμού στους κατοίκους της Λωρίδας της Γάζας.

«Παιδιά και οικογένειες στη Γάζα ουσιαστικά δεν έχουν πια τρόφιμα, νερό, ηλεκτρικό ρεύμα, φάρμακα και ασφαλή πρόσβαση στα νοσοκομεία έπειτα από ημέρες αεροπορικών επιδρομών και μετά τον αποκλεισμό των οδών ανεφοδιασμού», εξηγεί ο Έλντερ.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Την Τετάρτη το απόγευμα τελείωσαν τα καύσιμα στο μοναδικό εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Γάζα, με αποτέλεσμα να διακοπεί η ηλεκτροδότηση, η υδροδότηση και η επεξεργασία των λυμάτων (…) Η ανθρωπιστική κατάσταση έχει φτάσει σε φονικά χαμηλό επίπεδο και παρά ταύτα οι πληροφορίες κάνουν λόγο για περαιτέρω επιθέσεις. Πρέπει να επικρατήσουν η συμπόνοια και το διεθνές δίκαιο», τονίζει.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα η ομάδα Artists for Palestine UK εξέδωσε άλλη επιστολή με αίτημα την κήρυξη εκεχειρίας στη Γάζα και την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στον παλαιστινιακό θύλακα. Την ανακοίνωση αυτή υπέγραψαν, μεταξύ άλλων, η Τίλντα Σουίντον, ο Μάικ Λι, ο Μάικλ Γουίντερμπότομ και ο Στιβ Κούγκαν.

Η επιστολή των ηθοποιών και καλλιτεχνών του Χόλιγουντ

Dear President Biden,

We come together as artists and advocates, but most importantly as human beings witnessing the devastating loss of lives and unfolding horrors in Israel and Palestine.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

We ask that, as President of the United States, you call for an immediate de-escalation and ceasefire in Gaza and Israel before another life is lost. More than 5,000 people have been killed in the last week and a half – a number any person of conscience knows is catastrophic. We believe all life is sacred, no matter faith or ethnicity and we condemn the killing of Palestinian and Israeli civilians.

We urge your administration, and all world leaders, to honor all of the lives in the Holy Land and call for and facilitate a ceasefire without delay – an end to the bombing of Gaza, and the safe release of hostages. Half of Gaza’s two million residents are children, and more than two thirds are refugees and their descendants being forced to flee their homes. Humanitarian aid must be allowed to reach them.

We believe that the United States can play a vital diplomatic role in ending the suffering and we are adding our voices to those from the US Congress, UNICEF, Doctors without Borders, The International Committee of The Red Cross, and so many others. Saving lives is a moral imperative. To echo UNICEF, “Compassion — and international law — must prevail.”

As of this writing more than 6,000 bombs have been dropped on Gaza in the last 12 days - resulting in one child being killed every 15 minutes.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

"Children and families in Gaza have practically run out of food, water, electricity, medicine and safe access to hospitals, following days of air strikes and cuts to all supply routes. Gaza’s sole power plant ran out of fuel Wednesday afternoon, shutting down electricity, water and wastewater treatment. Most residents can no longer get drinking water from service providers or household water through pipelines…. The humanitarian situation has reached lethal lows, and yet all reports point to further attacks. Compassion — and international law — must prevail.” – UNICEF spokesperson James Elder

Beyond our pain and mourning for all of the people there and their loved ones around the world we are motivated by an unbending will to stand for our common humanity. We stand for freedom, justice, dignity and peace for all people – and a deep desire to stop more bloodshed.

We refuse to tell future generations the story of our silence, that we stood by and did nothing. As Emergency Relief Chief Martin Griffiths told UN News, “History is watching.”

Alia Shawkat

Alyssa Milano

Amanda Seales

Amber Tamblyn

America Ferrera

Andrew Garfield

Ani DiFranco

Anoushka Shankar

Aria Mia Loberti

Ayo Edebiri

Bassam Tariq

Bassem Youssef

Bonnie Wright

Caroline Polachek

Cate Blanchett

Channing Tatum

Cherien Dabis

Darius Marder

David Cross

Dev Hynes

Diplo

Dominique Fishback

Dominique Thorne

Dua Lipa

Elvira Lind

Elyanna

Farah Bsaiso

Fatima Farheen Mirza

Hasan Minhaj

Hend Sabry

Ilana Glazer

Indya Moore

James Schamus

Jeremy Strong

Jessica Chastain

Jessie Buckley

Joaquin Phoenix

Jon Stewart

Kehlani

Kristen Stewart

Macklemore

Mahershala Ali

Margaret Cho

Mark Ruffalo

May Calamawy

Michael Malarkey

Michael Moore

Michael Stipe

Michelle Wolf

Miguel

Mo Amer

Natalie Merchant

Oscar Isaac

Quinta Brunson

Rachel Sennott

Ramy Youssef

Ravena Aurora

Riz Ahmed

Rooney Mara

Rosario Dawson

Rowan Blanchard

Ryan Coogler

Sandra Oh

Sebastian Silva

Shailene Woodley

Shaka King

Simi Haze

Stephanie Suganami

Susan Sarandon

Taylour Paige

Tommy Genesis

Vic Mensa

Victoria Monét

Wallace Shawn

Wanda Sykes

Yara Shahidi