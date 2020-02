Ενθουσιασμός αλλά και απογοήτευση για το Brexit: «Αυτό δεν είναι το τέλος αλλά η αρχή», είπε ο Τζόνσον στο διάγγελμά του

«Αυτό δεν είναι το τέλος αλλά η αρχή» ήταν το κεντρικό μήνυμα του διαγγέλματος του Μπόρις Τζόνσον μία ώρα πριν το Brexit γίνει και επισήμως πραγματικότητα.

«Αυτό δεν είναι το τέλος αλλά η αρχή. Είναι η στιγμή της αυγής, η στιγμή που σηκώνεται η αυλαία σε μία νέα πράξη της μεγάλης εθνικής μας παράστασης. Και ναι, είναι η στιγμή να χρησιμοποιήσουμε τις νέες δυνάμεις, την ανάκτηση της κυριαρχίας μας για να φέρουμε σε πέρας τις αλλαγές για τις οποίες ψήφισαν οι πολίτες», τόνισε ο Βρετανός πρωθυπουργός σε μαγνητοσκοπημένο μήνυμά του για το Brexit.

Παράλληλα, υποσχέθηκε ότι το Brexit είναι η σωστή και δημοκρατική επιλογή που θα ξεδιπλώσει την πλήρη δυναμική της χώρας, καθώς, παρά τις αξιοθαύμαστες, όπως είπε αξίες της, η ΕΕ έχει αναπτυχθεί προς μια κατεύθυνση που δεν ταιριάζει πια στο Ηνωμένο Βασίλειο.

«Είναι δυνητικά η στιγμή της πραγματικής εθνικής ανανέωσης και αλλαγής, το ξημέρωμα μίας νέας εποχής, στην οποία δε δεχόμαστε πλέον ότι οι ευκαιρίες της ζωής σας και της οικογένειάς σας εξαρτώνται από το μέρος στο οποίο μεγαλώσατε», είπε ο Μπόρις Τζόνσον και υποσχέθηκε να προσφέρει ελπίδα και ευκαιρίες σε κάθε περιοχή της χώρας.

Ο Μπόρις Τζόνσον αναγνώρισε τα ανάμικτα συναισθήματα ελπίδας, αγωνίας και απώλειας, αλλά διαβεβαίωσε ότι η είναι ευθύνη του να ενώσει τη χώρα. «Θέλουμε αυτή να είναι η αρχή μίας νέας εποχής φιλικής συνεργασίας ανάμεσα στην ΕΕ και τη Βρετανία, μια Βρετανία που είναι ταυτόχρονα μια μεγάλη ευρωπαϊκή δύναμη και πραγματικά παγκόσμια στο εύρος και τις φιλοδοξίες της» είπε.

Αναφερόμενος στις δυνατότητες και τα κεφάλαια που διαθέτει η χώρα εξέφρασε την πεποίθηση ότι η χώρα μπορεί να μετατρέψει αυτή την ευκαιρία σε μία συγκλονιστική επιτυχία.

«Η Σκοτία θα επιστρέψει στην καρδιά της Ευρώπης ως ανεξάρτητη χώρα» υποσχέθηκε σε μήνυμά της στο Twitter η πρωθυπουργός της χώρας Νίκολα Στέρτζον, λίγο μετά τις 23.00, όταν το Ηνωμένο Βασίλειο βρέθηκε εκτός της ΕΕ.

«Το ΗΒ άφησε την ΕΕ. Είμαστε φιλόδοξοι, με αυτοπεποίθηση και αισιόδοξοι για το μέλλον μας, ως κύριοι του πεπρωμένου μας και δύναμη μια για πάντα στον κόσμο» έγραψε ο υπουργός Εξωτερικών, Ντομινίκ Ράαμπ.

Από την πλατεία του κοινοβουλίου, ο επικεφαλής του κόμματος Brexit Νάιτζελ Φαράζ, αμέσως μετά τις 23.00, δήλωσε στο συγκεντρωμένο πλήθος ότι είναι η «στιγμή χωρίς επιστροφή», η επικράτηση αυτών που νίκησαν το κατ’ αυτόν«κατεστημένο».

