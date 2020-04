«Θα χαθούν ζωές»: Κορυφαίοι εμπειρογνώμονες έξαλλοι με τον Τραμπ για την αναστολή χρηματοδότησης του ΠΟΥ

Σφοδρά πυρά κατά του Ντόναλντ Τραμπ για την απόφασή του να σταματήσει τη χρηματοδότηση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας εξαπέλυσαν κορυφαίοι εμπειρογνώμονες κάνοντας λόγο για «έγκλημα κατά της ανθρωπότητας», που θα στοιχίσει ζωές την ώρα που η υφήλιος δίνει τη μάχη με την πανδημία του κορωνοϊού.

Στη δριμεία κριτική από την Κίνα και τη Γερμανία ήλθε να προστεθεί και εκείνη από τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες που επεσήμανε ότι «δεν είναι η ώρα» για αναστολή της χρηματοδότησης» ή για αναζήτηση λαθών, μετά τις αιτιάσεις του Τραμπ κατά του «κινεζοκεντρικού» ΠΟΥ, στον οποίο επέρριψε την ευθύνη για την εξάπλωση της πανδημίας του φονικού κορωνοϊού στις ΗΠΑ, εξαιτίας των «λανθασμένων εκτιμήσεών του». «Όταν θα έχουμε επί τέλους γυρίσει σελίδα μ’ αυτή την επιδημία θα πρέπει να κοιτάξουμε πίσω για να κατανοήσουμε πλήρως πώς προέκυψε αυτή η ασθένεια και εξαπλώθηκε τόσο γρήγορα με καταστροφικές συνέπειες σ’ ολόκληρο τον κόσμο και πώς αντέδρασαν στην κρίση όλοι οι εμπλεκόμενοι», τόνισε ο Γκουτέρες. «Τα διδάγματα που θα αντληθούν θα είναι μεγάλης σημασίας για την αποτελεσματική αντιμετώπιση παρόμοιων προκλήσεων, που μπορεί να αναδυθούν στο μέλλον. Αλλά δεν είναι τώρα η κατάλληλη στιγμή… Ούτε είναι η κατάλληλη στιγμή να μειωθούν οι πόροι του ΠΟΥ ή όποιας άλλης ανθρωπιστικής οργάνωσης στη μάχη κατά του κορωνοϊού», πρόσθεσε.

Ο Ρίτσαρντ Χόρτον, αρχισυντάκτης της έγκυρης ιατρικής επιθέωρησης Lancet δεν δίστασε να χαρακτηρίσει την ενέργεια του Ντόναλντ Τραμπ «έγκλημα κατά της ανθρωπότητας». «Κάθε επιστήμονας, κάθε εργαζόμενος στον τομέα της Υγείας, κάθε πολίτης πρέπει να αντιταχθεί και να επαναστατήσει ενάντια σ’ αυτή τη φρικτή προδοσία της παγκόσμιας αλληλεγγύης», επεσήμανε, σύμφωνα με τον Guardian.

O ΠΟΥ έχει κάνει λάθη και ίσως θα πρέπει να μεταρρυθμιστεί, αλλά αυτό πρέπει να γίνει αφού παρέλθει η κρίση, σημειώνει ο δρ Αμες Αντάλια του Κέντρου Ασφάλειας Υγείας του φημισμένου Πανεπιστημίου Johns Hopkins. «Τέτοια πράγματα δεν γίνονται μεσούσης μιας πανδημίας», σημειώνει.

Από την πλευρά του ο λοιμωξιολόγος και επίκουρος καθηγητής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Βοστώνης, δρ Ναχίντ Μπαντέλια, χαρακτηρίζει την απόφαση Τραμπ «απόλυτη καταστροφή. Ο ΠΟΥ είναι ένας παγκόσμιος εξειδικευμένος εταίρος, η πλατφόρμα μέσω της οποίος μοιράζονται κυρίαρχα κράτη δεδομένα και τεχνολογία, είναι τα μάτια μας σ’ αυτή την παγκόσμια πανδημία».

Για τη Λόρι Γκάρετ, πρώην ανώτερη συνεργάτιδα της δεξαμενής σκέψης Council on Foreign Relations της Νέας Υόρκης, η «καταδικαστέα» ενέργεια του «εμπαθούς» Τραμπ θα στοιχίσει ζωές «την ώρα που ο ΠΟΥ είναι η μόνη σανίδα σωτηρίας που διαθέτουν τα περισσότερα κράτη στην Αφρική, τη Λατινική Αμερική και τη νοτιοανατολική Ασία και τον Ειρηνικό».

Ο Λόρενς Γκόστιν, διευθυντής του Κέντρου Δημόσιας Υγείας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΠΟΥ, θεωρεί ότι αυτές που θα βγουν τελικά χαμένες από την κίνηση αυτή θα είναι οι ΗΠΑ, αφού θα σπεύσουν άλλες χώρες να εκμεταλλευτούν το κενό αυξάνοντας τη χρηματοδότησή τους. «Η Αμερική θα χάσει τη φωνή της στην παγκόσμια υγεία και μεσούσης μιας πανδημίας», τόνισε.

Ο ΠΟΥ έχει δεχθεί κριτική για κάποιες πτυχές του χειρισμού της πανδημίας και έχει κατηγορηθεί ότι αντιμετώπισε «χαλαρά» την Κίνα, δεδομένης της λογοκρισίας που επέβαλε αρχικά το καθεστώς στη ροή πληροφοριών αναφορικά με την επέλαση του νέου κορωνοϊού και της τιμωρίας σε άτομα που αποκάλυψαν την αλήθεια.

The WHO is an arm of Chinese diplomacy under the guise of liberal internationalism or global governance. Transnational cooperation is of course crucial to combating pandemics, but the institution in question is the anthesis of it, as the shunning of Taiwan makes painfully clear. https://t.co/00MYt2lBfo