«Εμφραγμα» στη Διώρυγα του Σουέζ από τεράστιο φορτηγό πλοίο που προσάραξε [βίντεο] | ΚΟΣΜΟΣ | iefimerida.gr

«Έμφραγμα» στη διώρυγα του Σουέζ, τον σημαντικότερο θαλάσσιο δρόμο για την παγκόσμια εμπορική ναυσιπλοΐα προκάλεσε η προσάραξη ενός από τα μεγαλύτερα πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων στον πλανήτη.

Επτά ρυμουλκά έχουν σπεύσει σε βοήθεια του μήκους 400 μ. και πλάτους 59 μ. πλοίου Ever Given με σημαία Παναμά που εκτελούσε δρομολόγιο από την Κίνα στο Ρότερνταμ της Ολλανδίας και προσάραξε στη διώρυγα του Σουέζ σε σημείο της, που καθιστά αδύνατη τη διέλευση οποιουδήποτε άλλου σκάφους.

Το πλοίο των 200.000 τόνων - 13ο μεγαλύτερο στον κόσμο – προσάραξε γύρω στις 07:40 το πρωί τοπική ώρα μετά από μπλακάουτ. Η Evergreen Marine Corp., μια μεγάλη ναυτιλιακή εταιρεία που εδρεύει στην Ταϊβάν και διαχειρίζεται το πλοίο, αναφέρει σε δήλωσή της προς το Associated Press ότι ισχυροί άνεμοι παρέσυραν το Ever Given κατά την είσοδό του στη Διώρυγα του Σουέζ από την Ερυθρά Θάλασσα, αλλά κανένα από τα τα εμπορευματοκιβώτιά του δεν βυθίστηκε. Αιγύπτιος αξιωματούχος μιλώντας στο ίδιο πρακτορείο έριξε επίσης την ευθύνη για το συμβάν σε ισχυρούς ανέμους που έπνεαν στην περιοχή.

Το τεράστιο μποτιλιάρισμα που προκάλεσε στη Διώρυγα του Σουέζ το φορτηγό πλοίο / Πηγή: Marine Traffic

Σχεδόν 19.000 πλοία – περίπου 51 ημερησίως- με καθαρή χωρητικότητα 1,17 δισ. τόνων πέρασαν πέρυσι από τη μήκους 193 χλμ. διώρυγα του Σουέζ, από την οποία διέρχεται και το 12% του παγκόσμιου εμπορικού όγκου. Δεξαμενόπλοια έχουν ακινητοποιηθεί κοντά στη διώρυγα, που συνδέει τη Μεσόγειο με τον Ινδικό Ωκεανό, εν αναμονή της απομάκρυνσης του Ever Given, εγχείρημα που αποδεικνύεται δύσκολο μέχρι στιγμής με τις αιγυπτιακές Αρχές να έχουν επιστρατεύσει ακόμη και βαριά μηχανήματα για να σκάψουν την άμμο γύρω από το φορτηγό πλοίο.

«Μπορεί να έχει μεγάλη επίπτωση στη μεταφορά εμπορευμάτων. Αν κρατήσει περισσότερο, μπορεί να προκαλέσει καθυστέρηση παραδόσεων», τόνισε εφοπλιστικό γραφείο από τη Σιγκαπούρη. Η επίπτωση στις παραδόσεις φορτίων πετρελαίου και φυσικού αερίου θα εξαρτηθεί από το διάστημα που θα χρειαστεί για την αποκόλληση του φορτηγού πλοίου», τόνισαν πηγές της βιομηχανίας στο CNN.

