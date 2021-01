Covid-19: Διαδηλωτές διέκοψαν τη λειτουργία εμβολιαστικού κέντρου στο Λος Άντζελες

Ρολά αναγκάστηκε να κατεβάσει ένα κέντρο στο Λος Άντζελες που χορηγούσε εμβόλια για την Covid-19 μετά από διαδηλώσεις αντιεμβολιαστών και ακροδεξιών.

Αρκετές δεκάδες μέλη του αντιεμβολιαστικού κινήματος, που κρατούσαν πλακάτ με συνθήματα κατά των εμβολίων και υπέρ της άρσης των περιοριστικών μέτρων, συγκεντρώθηκαν στην είσοδο του κέντρου εμβολιασμών, στο Dodger Stadium, ένα από τα σημαντικότερα στις ΗΠΑ, διακόπτοντας προσωρινά τη λειτουργία του, σύμφωνα με αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

We’re at the mass vaccination site at Dodger Stadium to get my mom the vaccine. The anti–vax protestors have approached the entrance to the site. The LAPD have now closed the gate. We have been sitting here for about half an hour. Nobody is moving. pic.twitter.com/GrJPA5wrqx