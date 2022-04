Ποιοι και γιατί ανησυχούν μετά την εξαγορά του Twitter από τον Έλον Μασκ -Τι γράφουν οι Έλληνες τουιτεράδες - iefimerida.gr

Ο Ελον Μασκ εξαγόρασε το Twitter σε μια κίνηση που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί η εξαγορά του αιώνα.

Με αντάλλαγμα 44 δισ. δολάρια, ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο αγόρασε ένα από τα δημοφιλέστερα social media με την υπόσχεση να αλλάξει τα κακώς κείμενα και να δώσει πλήρη ελευθερία έκφρασης στους χρήστες του.

Ηδη, πριν ανακοινωθεί η συμφωνία, ο Eλον Μασκ είχε σκιαγραφήσει τις πέντε αλλαγές που θα ήθελε να κάνει στο Twitter:

Ανοιχτός αλγόριθμος (διαφάνεια ως προς το ποια tweets προωθούνται και πώς )

Αφαίρεση spam bots

Επαλήθευση ταυτότητας χρηστών

Προσθήκη edit button (για επεξεργασία των tweets, καθώς τώρα δεν μπορεί να διορθωθεί ούτε τυχόν ορθογραφικό λάθος)

Αύξηση του ορίου χαρακτήρων στα tweets

Η υπόσχεση όμως του Ελον Μασκ για μείωση της λογοκρισίας στο Twitter δημιούργησε αμέσως ερωτήματα για το τι θα σημάνει η προσέγγισή του για την... ψηφιακή πλατεία.

Οι ενδεχόμενες αλλαγές που έχουν προκαλέσει μεγαλύτερη αναστάτωση, πάντως, είναι αυτές για την επαλήθευση των χρηστών και της αφαίρεσης των spam bots. Δύο αλλαγές που απλά και λογικά θα κάνουν το Twitter έναν καλύτερο χώρο, απαλείφοντας την ανωνυμία του Διαδικτύου και τα spam bots, τρολ κ.λπ.

Θα χαλαρώσει ο έλεγχος περιεχομένου;

Ο Ελον Μασκ έχει επίσης αναφερθεί σε ένα άλλο θέμα που τον ενοχλεί στο Twitter και αυτό δεν είναι άλλο από τον έλεγχο περιεχομένου στα tweets.

Ομάδες ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχουν εκφράσει ανησυχίες ότι η έλλειψη ελέγχου στο περιεχόμενο των tweets θα μπορούσε να οδηγήσει σε αύξηση της ρητορικής μίσους.

Πολλοί χρήστες του Twitter ρωτούν επίσης αν αυτό σημαίνει ότι οι λογαριασμοί που έχουν ανασταλεί από την εταιρεία θα επιτραπεί να επιστρέψουν.

Σημειώνεται ότι το πιο προβεβλημένο πρόσωπο του οποίου έχει ανασταλεί ο λογαριασμός είναι ο Ντόναλντ Τραμπ.

Μετά την ανακοίνωση της είδησης της συμφωνίας, ομάδες ανθρωπίνων δικαιωμάτων εξέφρασαν ανησυχίες σχετικά με τη ρητορική μίσους στο Twitter και τη δύναμη που θα έδινε στον Ελον Μασκ.

Ο Μασκ, ο οποίος υπόσχεται πλήρη ελευθερία λόγου, έχει ασκήσει έντονη κριτική στις πολιτικές της πλατφόρμας σχετικά με τον έλεγχο του περιεχομένου, υποστηρίζοντας ότι το Twitter πρέπει να είναι ένα πραγματικό φόρουμ για την ελευθερία του λόγου.

Σε δήλωσή του μετά την επίτευξη της συμφωνίας περιέγραψε την ελευθερία του λόγου ως «το θεμέλιο μιας λειτουργικής δημοκρατίας».

Η Διεθνής Αμνηστία, πάλι, έγραψε στο Twitter:

«Ανησυχούμε για οποιαδήποτε μέτρα μπορεί να λάβει το Twitter για να διαβρώσει την επιβολή των πολιτικών και των μηχανισμών που έχουν σχεδιαστεί για την προστασία των χρηστών.

»Το τελευταίο πράγμα που χρειαζόμαστε είναι ένα Twitter που εσκεμμένα κλείνει τα μάτια στη βίαιη και καταχρηστική ομιλία εναντίον χρηστών, ιδιαίτερα εκείνων που πλήττονται δυσανάλογα, συμπεριλαμβανομένων των γυναικών και άλλων».

Θα επιστρέψει ο Τραμπ στο Twitter;

Ο λογαριασμός του Ντόναλντ Τραμπ έκλεισε οριστικά πέρυσι μετά την εισβολή στο Καπιτώλιο.

Αλλά ακόμη και αν η απαγόρευση του Twitter ανατραπεί, ο Τραμπ δηλώνει ότι δεν σκοπεύει να επιστρέψει στο Twitter, επιλέγοντας αντ' αυτού να χρησιμοποιήσει τη δική του πλατφόρμα, το Truth Social.

«Δεν πρόκειται να επιστρέψω στο Twitter, θα μείνω στην Truth», δήλωσε ο Τραμπ στο Fox News.

Πρόσθεσε ωστόσο ότι πιστεύει ότι ο Ελον Μασκ, τον οποίο αποκάλεσε «καλό άνθρωπο», θα «κάνει βελτιώσεις» στην πλατφόρμα.

Ο Ming-Chi Kuo, αναλυτής τεχνολογίας στην εταιρεία διαχείρισης επενδύσεων TF International Securities, δήλωσε στο BBC ότι ο Τραμπ μπορεί να αποφασίσει να επιστρέψει στην πλατφόρμα, αν κατέβει στις προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ το 2024.

Τι σημαίνει για την ελευθερία του λόγου η εξαγορά του Twitter από τον Ελον Μασκ

Καθώς ο Ελον Μασκ και το Twitter σφραγίζουν τη συμφωνία για την εξαγορά της πλατφόρμας, πολλοί αναρωτήθηκαν τι θα μπορούσε να αλλάξει όσον αφορά το περιεχόμενο του Twitter στο μέλλον.

Με την ολοκλήρωση της συναλλαγής, το Twitter θα γίνει μια ιδιωτική εταιρεία -με τον Μασκ να θέτει τους κανόνες, αλλά με ελάχιστες αλλαγές σε επίπεδο κανονισμών που έχουν τεθεί από την Ουάσιγκτον.

«Η ελευθερία του λόγου είναι το θεμέλιο μιας λειτουργικής δημοκρατίας και το Twitter είναι η ψηφιακή πλατεία της πόλης όπου συζητούνται θέματα ζωτικής σημασίας για το μέλλον της ανθρωπότητας», ανέφερε ο Μασκ σε δήλωσή του τη Δευτέρα.

«Θέλω επίσης να κάνω το Twitter καλύτερο από ποτέ, βελτιώνοντας το προϊόν με νέα χαρακτηριστικά, μετατρέποντας τους αλγορίθμους σε αλγορίθμους ανοιχτού κώδικα για να αυξηθεί η εμπιστοσύνη, νικώντας τα spam bots και πιστοποιώντας όλους τους χρήστες. Το Twitter έχει τεράστιες δυνατότητες... Ανυπομονώ να συνεργαστώ με την εταιρεία και την κοινότητα των χρηστών για να τις ξεκλειδώσουμε».

Διάφοροι ειδικοί έκαναν μια πρώτη ανάλυση για το τι ακριβώς εννοούσε ο Ελον Μασκ στην πρώτη του δήλωση μετά την ανακοίνωση του deal του αιώνα:

Ο Will Rinehart, του The Center for Growth and Opportunity, σημειώνει ότι η «στροφή» του Twitter ως προς την πώλησή του ήταν αρκετά χαρακτηριστική. «Μόνο όταν ο Eλον Μασκ εξασφάλισε χρηματοδότηση ύψους σχεδόν 47 δισεκατομμυρίων δολαρίων, το διοικητικό συμβούλιο άρχισε να εξετάζει σοβαρά την προσφορά του. Πράγματι, ο Μασκ κατάφερε να εξασφαλίσει τη χρηματοδότηση μέσα σε μόλις μία εβδομάδα, δείχνοντας πόσο μεγάλο ενδιαφέρον υπάρχει για την ύπαρξη μιας νέας κατεύθυνσης στο Twitter. Αλλά δείχνει επίσης ότι το Twitter είναι ευάλωτο σε έναν πιθανό ανταγωνιστή. Οι εταιρείες τεχνολογίας όπως το Twitter δεν είναι πραγματικά τόσο απρόσβλητες όσο νομίζει ο κόσμος».

Η Jessica Melugin, διευθύντρια του Κέντρου Τεχνολογίας και Καινοτομίας του Ινστιτούτου Competitive Enterprise, πρόσθεσε ότι η συμφωνία είτε θα λύσει όλα τα προβλήματα της ελευθερίας του λόγου είτε θα μετατρέψει την πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης σε «ένα άχρηστο κολαστήριο», με περιεχόμενο που επιδέχεται ενστάσεις.

«Φυσικά, κανείς δεν ξέρει πραγματικά τι θα κάνει και με ποιο αποτέλεσμα, αλλά είναι βέβαιο ότι οι προσπάθειές του είναι προτιμότερες από τις προτεινόμενες κυβερνητικές ρυθμιστικές λύσεις», εξήγησε η Melugin.

Αν οι νέες πολιτικές του κάνουν το Twitter καλύτερο και τους χρήστες του πιο ευτυχισμένους, άλλες πλατφόρμες μπορούν να τις μιμηθούν. Αν ο Musk πάρει αποφάσεις που κάνουν τα πράγματα χειρότερα, τουλάχιστον οι συνέπειες περιορίζονται στο Twitter.

«Το Twitter, μαζί με άλλες μεγάλες τεχνολογικές πλατφόρμες, όπως το Facebook, το YouTube, το Pinterest και το Amazon, εδώ και χρόνια ακολουθούν τακτικές όπως το shadow-banning, η λογοκρισία, η αποπομπή οποιουδήποτε ή οποιασδήποτε ομάδας πήγαινε ενάντια στην προδιαγεγραμμένη ιδεολογία τους» δήλωσε ο Tom Garrubba, αντιπρόεδρος της ερευνητικής συλλογικότητας Shared Assessments για την κυβερνοασφάλεια.

«Οταν συμβαίνει κάτι τέτοιο, συνήθως τα social media δικαιολογούνται λέγοντας ότι η ενέργεια αυτή έγινε για τη διάσωση της δημοκρατίας ή ότι ήταν fake news ή ότι ήταν ειδήσεις που προέρχονταν από ξένη παρέμβαση, προκαλώντας συχνά απορίες. Αυτό έχει γίνει αντιληπτό από όλους», συνέχισε ο Garrubba. «Κατά έναν περίεργο λόγο, οι ίδιοι αυτοί ραδιοτηλεοπτικοί και τεχνολογικοί γίγαντες που διατυμπάνιζαν την απογοήτευσή τους για το γεγονός ότι ο Ελον Μασκ πήρε το Twitter -ο οποίος είναι μεγάλος υποστηρικτής της ελευθερίας του λόγου- είχαν ελάχιστες έως καθόλου αντιρρήσεις και ενστάσεις όταν ο Τζεφ Μπέζος, διευθύνων σύμβουλος της Amazon, αγόρασε τη ''Washington Post''. Δεδομένου ότι αυτοί οι τεχνολογικοί γίγαντες έχουν επεκταθεί ραγδαία, η ιδεολογία δεν θα πρέπει να έχει καμία θέση στον καθορισμό τού τι μπορεί να ειπωθεί και ποιος μπορεί να ακουστεί».

Ο Ron Bradley, αντιπρόεδρος της Shared Assessments, πρόσθεσε επίσης: «Με τον ανθρώπινο παράγοντα να είναι ο πιο αδύναμος κρίκος στην αλυσίδα της κυβερνοασφάλειας, επικροτώ την πρόθεση να ενισχυθεί ο έλεγχος ταυτότητας στην πλατφόρμα του Twitter. Αυτή η αλλαγή δεν μπορεί να έρθει αρκετά σύντομα και θα επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό τα spam bots και άλλους τρόπους διάδοσης fake news».

Ανοιχτός αλγόριθμος

Ο Ελον Μασκ έχει υποσχεθεί ακόμη ανοιχτό αλγόριθμο. Δηλαδή, γνωστοποίηση του τρόπου με τον οποίο το Twitter επιλέγει ποιο tweet θα προωθηθεί.

«Ανησυχώ για την de facto μεροληψία στον "αλγόριθμο του Twitter" που έχει σημαντική επίδραση στον δημόσιο διάλογο», είπε ο Μασκ σε άλλον χρήστη του Twitter. «Πώς ξέρουμε τι πραγματικά συμβαίνει;».

Αφαίρεση spam bots

Ο Ελον Μασκ έχει ήδη δηλώσει ότι θέλει να απαλλαγεί από τα crypto spam bots -λογαριασμούς spam που προωθούν απάτες που μοιάζουν να βασίζονται σε κρυπτογράφηση.

Ο Musk έχει αποκαλέσει το πρόβλημα των spam στο Twitter το «πιο ενοχλητικό πρόβλημα» και έχει μάλιστα παρακαλέσει δημοσίως (την προηγούμενη διοίκηση του Twitter) να κάνει κάτι γι' αυτό το ζήτημα.

Σε μια συνέντευξη που έδωσε στις 14 Απριλίου στο TED 2022, ο Ελον Μασκ ανέφερε αυτό το ζήτημα ως το πρώτο πράγμα που θα άλλαζε ως νέος ιδιοκτήτης του Twitter. «Μια κορυφαία προτεραιότητα που θα είχα είναι η εξάλειψη των spam και των scam bots και των στρατών bot που υπάρχουν στο Twitter», είπε. «Κάνουν το προϊόν πολύ χειρότερο».

Προσθήκη edit button

O Eλον Μασκ είναι υπέρ του κουμπιού επεξεργασίας (edit), που ζητούν εδώ και χρόνια οι χρήστες του Twitter, έτσι ώστε οι χρήστες να είναι σε θέση να διορθώνουν, τουλάχιστον, βασικά ορθογραφικά λάθη ή λανθασμένους συνδέσμους αμέσως μετά την ανάρτηση. Οι 80.000.000 και πλέον οπαδοί του υποστήριξαν με συντριπτική πλειοψηφία την προσθήκη της λειτουργίας αυτής σε μια δημοσκόπηση που διεξήγαγε τον περασμένο μήνα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το Twitter δήλωσε πρόσφατα ότι εργάζεται πάνω στη λειτουργία αυτή εδώ και αρκετό καιρό.

Tweets άνω των 280 χαρακτήρων

Ο επικεφαλής της Tesla έχει ταχθεί επίσης υπέρ των μακροσκελών tweets. Επί του παρόντος, το όριο χαρακτήρων ενός tweet περιορίζεται στους 280. Σε ένα προηγούμενο tweet, ο Musk είχε πει ότι τα tweets μακράς μορφής έχουν καθυστερήσει πολύ.

Επαλήθευση ταυτότητας χρηστών

Ο Ελον Μασκ έχει προαναγγείλει ότι το Twitter θα επαληθεύει τους λογαριασμούς όλων των χρηστών.

To ελληνικό Twitter σχολιάζει την εξαγορά από τον Ελον Μασκ

Εν τω μεταξύ και οι Ελληνες χρήστες του Twitter σχολιάζουν την εξαγορά του social media από τον Ελον Μασκ. Οι περισσότερες ενστάσεις εκφράζονται για την ταυτοποίηση των χρηστών του Twitter, κάτι που θα οδηγούσε, όπως είναι λογικό, στην εξάλειψη των τρολ, στην εξάλειψη της ανωνυμίας που αυτή τη στιγμή προσφέρεται για όσους το επιθυμούν στα social media, στην εξάλειψη των fake προφίλ των social media κ.λπ., με ό,τι αυτό σημαίνει...

