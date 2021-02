O Ελον Μασκ βάλθηκε να λύσει το κυκλοφοριακό στο Μαϊάμι –Με τούνελ κόστους 30 εκατ. δολαρίων

Ένα βήμα πιο κοντά βρίσκεται το Μαϊάμι στην απόκτηση ενός τούνελ, από αυτά που κατασκευάζει εταιρεία του Έλον Μασκ και το οποίο θα συμβάλει στην επίλυση του τεράστιου κυκλοφοριακού προβλήματος που αντιμετωπίζει το κέντρο της αμερικανικής μεγαλούπολης.

Ο πλουσιότερος αυτή τη στιγμή άνθρωπος του πλανήτη συζήτησε με τον δήμαρχο του Μαϊάμι, Φράνσις Σουάρεζ, την Παρασκευή για τη δημιουργία ενός από τα υπόγεια τούνελ για ηλεκτρικά οχήματα που κατασκευάζει η startup εταιρεία “Boring Company” («Βαρετή Εταιρεία») του. «Νομίζω ότι έχουμε μια μοναδική ευκαιρία δημιουργίας ενός εμβληματικού πρότζεκτ όχι μόνον για το Μαϊάμι, αλλά για ολόκληρο τον κόσμο», είπε ο Σουάρεζ σε βίντεο που ανήρτησε στον λογαριασμό του στο Twitter μετά το τηλεφώνημα με το Μασκ.

«[Ο Μασκ] εστιάζει στη δημιουργία ενός πρότζεκτ που θα έχει τη μέγιστη χρησιμότητα για τους κατοίκους μας για το ελάχιστο χρηματικό ποσό», συμπλήρωσε. Σύμφωνα με τον δήμαρχο, ο Μασκ είπε ότι η κατασκευή του τούνελ θα χρειαστεί έξι μήνες για να ολοκληρωθεί και το κόστος της θα κυμανθεί στα 30 εκατ. δολάρια – ποσό περίπου τριπλάσιο από εκείνο που απαιτήθηκε για την κατασκευή ενός αντίστοιχου, αλλά μικρότερου σε μήκος, τούνελ στο Λος Άντζελες το 2018. Σημειωτέον, ότι την ίδια χρονιά αξιωματούχοι του τμήματος Μεταφορών της κομητείας Μαϊάμι Ντέιντ είχαν υπολογίσει ότι το πρότζεκτ – που αποβλέπει στην κατασκευή ενός τούνελ μήκους περίπου 3,2 χλμ. κάτω από τον ποταμό Μαϊάμι - θα χρειαζόταν τέσσερα χρόνια και θα στοίχιζε γύρω στο ένα δισ. δολάρια.

Cars & trucks stuck in traffic generate megatons of toxic gases & particulate, but @boringcompany road tunnels under Miami would solve traffic & be an example to the world.



Spoke with @RonDeSantisFL about tunnels last week. If Governor & Mayor want this done, we will do it.