Πώς οι τράπεζες θα ελαχιστοποιήσουν τις απώλειες από τη συμφωνία Ελον Μασκ-Twitter - iefimerida.gr

Ο Έλον Μασκ που βρισκόταν σε δικαστική διαμάχη με το Twitter, προκειμένου να ξεφύγει, αποφάσισε ξαφνικά να κλείσει την συμφωνία με τους αρχικούς όρους.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το «Reuters», οι τράπεζες του Έλον Μασκ, αντιμέτωπες με τεράστιες απώλειες από τη δέσμευσή τους να χρηματοδοτήσουν την εξαγορά της Twitter Inc (TWTR.N) ύψους 44 δισεκατομμυρίων δολαρίων, μπορεί να μην είναι σε θέση να υπαναχωρήσουν εύκολα από τη συμφωνία, αλλά μπορεί να έχουν έναν τρόπο να ελαχιστοποιήσουν το πλήγμα που θα δεχθούν.

Η Morgan Stanley (MS.N), η Bank of America Corp (BAC.N), η Barclays Plc (BARC.L) και η Mitsubishi UFJ Financial Group Inc (8306.T) ηγήθηκαν μιας χρηματοδότησης ύψους 13 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την προσφορά του Musk, του πλουσιότερου ανθρώπου στον κόσμο και διευθύνοντος συμβούλου της Tesla Inc (TSLA.O) και της SpaceX.

Συνήθως, οι τράπεζες πωλούν το χρέος σε επενδυτές και βάζουν στην τσέπη τους μία αμοιβή αναδοχής. Όμως οι όροι της χρηματοδότησης καθορίστηκαν τον Απρίλιο, όταν ο Έλον Μασκ έκανε για πρώτη φορά προσφορά για το Twitter και η αγορά τέτοιου είδους χρέους έχει καταρρεύσει από τότε. Αυτό σημαίνει ότι αν οι τράπεζες προσπαθούσαν να πουλήσουν το χρέος τώρα, θα έπρεπε να το κάνουν με ζημία για να δελεάσουν τους επενδυτές να το πάρουν από τα χέρια τους.

Σύμφωνα με το «Reuters», οι τράπεζες θα μπορούσαν, ωστόσο, να προσπαθήσουν να ελαχιστοποιήσουν τις απώλειές τους αυξάνοντας το ποσό του χρέους που είναι εξασφαλισμένο με εγγυήσεις, ώστε να είναι λιγότερο επικίνδυνο, διατηρώντας μεγαλύτερο μέρος του στον ισολογισμό τους και μειώνοντας το ποσό που πρέπει να πουλήσουν σε επενδυτές στο εγγύς μέλλον, σύμφωνα με τραπεζίτες και επενδυτές της κεφαλαιαγοράς χρέους.

Το μοντέλο της Citrix Systems παρόμοιο με του Twitter

Δύο άτομα που γνωρίζουν τις σκέψεις του τραπεζικού συνδικάτου, επισήμαναν την εμπειρία της Wall Street με τη χρηματοδότηση που δόθηκε για την εξαγορά της εταιρείας επιχειρηματικού λογισμικού Citrix Systems Inc (CTXS.MX), ως πιθανό μοντέλο.

Σε εκείνη την περίπτωση, οι εταιρείες της Wall Street κατέληξαν να έχουν ζημίες περίπου 700 εκατ. δολαρίων μετά την πώληση δανείων και ομολόγων ύψους 8,55 δισ. δολαρίων, αλλά απέτρεψαν ακόμη μεγαλύτερες ζημίες με τη διόρθωση του πακέτου, ανέφεραν οι πηγές της αγοράς και οι επενδυτές.

Πηγή: Reuters

Αλλά θα χρειαστούν την υπογραφή του Έλον Μασκ για οποιαδήποτε αλλαγή της δομής χρηματοδότησης και δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι θα συμφωνήσει, είπαν. Το Reuters δεν μπόρεσε να προσδιορίσει αν οι τράπεζες είχαν προσεγγίσει τον δισεκατομμυριούχο με μια πρόταση. Η Morgan Stanley, η Barclays, η MUFG, η Bank of America, η Societe Generale (SOGN.PA), η Mizuho και η BNP Paribas (BNPP.PA) αρνήθηκαν να σχολιάσουν. Εκπρόσωποι του Έλον Μασκ και του Twitter δεν απάντησαν σε αιτήματα σχολιασμού.

Υπαναχώρησε ο Έλον Μασκ για τη συμφωνία με το Twitter

Η συζήτηση, που αποτελεί σήμερα θέμα συζήτησης μεταξύ επενδυτικών τραπεζιτών και επενδυτών χρέους, παρέχει ένα παράθυρο στον όλεθρο που προκάλεσε στη Wall Street η στροφή του Έλον Μασκ την περασμένη εβδομάδα.

Αφού ενεπλάκη σε μια εβδομαδιαία δικαστική διαμάχη προσπαθώντας να ξεφύγει, ο Έλον Μασκ αποφάσισε ξαφνικά ότι θα κλείσει τη συμφωνία του με τους αρχικούς όρους. Ο Έλον Μασκ, ωστόσο, έθεσε ως όρο για την πρότασή του, την ικανότητά του να εξασφαλίσει χρηματοδότηση χρέους και τώρα έχει προθεσμία μέχρι τις 28 Οκτωβρίου για να κλείσει τη συναλλαγή.

Η Ρομπέρτα Γκος, επικεφαλής της πλατφόρμας τραπεζικών δανείων και εξασφαλισμένων δανειακών υποχρεώσεων για τον διαχειριστή επενδύσεων Pretium Partners, δήλωσε ότι οποιαδήποτε χρηματοδότηση «θα είναι δύσκολο να πωληθεί» στους επενδυτές, επειδή το ποσό του χρέους που έχει τεθεί είναι σχεδόν επτά φορές τα αναμενόμενα κέρδη του Twitter για το 2022, ύψους 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων, γεγονός που το καθιστά πολύ επικίνδυνο. Ο Έλον Μασκ θα έχει το πάνω χέρι σε οποιεσδήποτε συνομιλίες με τις τράπεζες.

Οι τράπεζες σκέφτονται να κρατήσουν το χρέος μέχρι να βελτιωθούν οι αγορές

Το πακέτο χρηματοδότησης χρέους αποτελείται από δάνεια με μόχλευση, τα οποία είναι επικίνδυνα λόγω του ύψους του χρέους που αναλαμβάνει η εταιρεία, καθώς και από εξασφαλισμένα και μη εξασφαλισμένα ομόλογα, σύμφωνα με το «Reuters».

Οποιαδήποτε πώληση χρέους σε μια ευρεία ομάδα επενδυτών θα απαιτούσε πιστοληπτικές αξιολογήσεις από τους τρεις κορυφαίους οίκους αξιολόγησης, Moody's Investors Services, S&P και Fitch. Ο ανώτερος αναλυτής της Moody's Νιλ Μπέγκλεϊ δήλωσε ότι οι τράπεζες δεν έχουν ακόμη προσεγγίσει την εταιρεία του για τέτοιες αξιολογήσεις.

«Εάν ο τραπεζικός όμιλος αναζητά μια συμφωνία για κοινοπραξία, συχνά επιδιώκει πιστοληπτικές αξιολογήσεις, διότι λειτουργεί σαν διαβατήριο για τις αγορές χρεωστικών κεφαλαίων, αλλά δεν έχουμε ακούσει τίποτα από αυτούς μέχρι στιγμής», δήλωσε ο Νικ Μπέγκλεϊ.

Συνήθως, τέτοιες αξιολογήσεις αναζητούνται δύο έως τρεις εβδομάδες πριν από την πώληση χρέους για να δοθεί χρόνος στους οίκους, αλλά ο Μπέγκλεϊ δήλωσε ότι είναι δυνατή μία συντομότερη διαδρομή, δεδομένου ότι ο οίκος του έδωσε αξιολόγηση Ba2 στο Twitter όταν εξέδωσε τελευταία φορά ομόλογα τον Φεβρουάριο.

Ο Μπέγκλεϊ δήλωσε ότι το γεγονός ότι οι τράπεζες δεν τους έχουν προσεγγίσει μέχρι στιγμής θα μπορούσε επίσης να είναι ένα σημάδι ότι σκέφτονται να κρατήσουν το χρέος μέχρι να βελτιωθούν οι αγορές.

«Εάν οι δεσμεύσεις χρέους είναι πραγματικά σκληρά συνδεδεμένες εδώ, τότε οι τράπεζες μπορεί να πρέπει να εξετάσουν το ενδεχόμενο να καθυστερήσουν τα σχέδια κοινοπραξίας χρέους, εάν η αγορά δεν έχει όρεξη για συναλλαγές με υψηλή μόχλευση, οπότε δεν θα είχε νόημα να έρθουν να μας δουν επειγόντως», είπε.

Οι τράπεζες περιμένουν ευνοϊκότερες συνθήκες στην αγορά

Οι τράπεζες θα μπορούσαν να διατηρήσουν περισσότερο χρέος στα βιβλία τους, μετατρέποντας μέρος του μη εξασφαλισμένου χρέους σε δάνεια δεύτερης εξασφάλισης, ή δάνεια εξασφαλισμένα με ενέχυρο, και να επιδιώξουν να πουλήσουν μεγαλύτερο μέρος του Term Loan A (TLA), δήλωσαν αρκετοί τραπεζίτες και επενδυτές υψηλής απόδοσης.

Το TLA θεωρείται μια σχετικά ασφαλέστερη κατηγορία χρέους που κατέχουν οι ίδιοι οι δανειστές. Τον Σεπτέμβριο, οι τράπεζες που χρηματοδότησαν την εξαγορά της Citrix Systems προέβησαν σε παρόμοια αναδιάρθρωση. Απέφυγαν μεγαλύτερες απώλειες προσθέτοντας ένα στοιχείο TLA στο πακέτο, σύμφωνα με μία από τις πηγές που είναι εξοικειωμένη με τη συμφωνία της Citrix.

Οι τράπεζες πούλησαν επίσης ένα μικρότερο μέρος του Term Loan B, μίας πιο επικίνδυνης κατηγορίας χρέους, σε θεσμικούς επενδυτές και μετέτρεψαν σχεδόν 4 δισεκατομμύρια δολάρια του πακέτου σε δάνειο δεύτερης εξασφάλισης που κρατούσαν στα βιβλία τους καθώς περίμεναν για ευνοϊκότερες συνθήκες στην αγορά, είπε η πηγή.