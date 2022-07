Η Ελλάδα στην κορυφή των χωρών με τους μακροβιότερους κατοίκους -Αύξηση 66% στους «αιωνόβιους» σε 20 χρόνια - iefimerida.gr

Το προσδόκιμο ζωής παγκοσμίως έχει φτάσει τα 73,4 έτη και η Ελλάδα είναι από τις χώρες που βρίσκονται μεταξύ των κορυφαίων στη λίστα των εθνών με τους μακροβιότερους πολίτες.

Σε έρευνα της εταιρείας Lottie αναλύθηκε ο πληθυσμός όλων των χωρών και η αναλογία των «αιωνόβιων», δηλαδή όσων έχουν ξεπεράσει τα 100 χρόνια ζωής, δηλαδή έχουν ζήσει κατά 25% περισσότερο από τον μέσο όρο των κατοίκων της Γης.

Καταμετρήθηκε επίσης η αλλαγή αυτής της αναλογίας την τελευταία 20ετία.

Πρώτη χώρα στη λίστα είναι μάλλον ένα... αουτσάιντερ: Η Γουαδελούπη, με 299 αιωνόβιους -75 ανά 100.000 κατοίκους- και με εντυπωσιακή αύξηση κατά περίπου 80%, σε σχέση με το 2000. Οι γυναίκες υπερέχουν σε αυτή τη λίστα σε συντριπτικό ποσοστό, καθώς από αυτούς τους αιωνόβιους, το 73% είναι γένους θηλυκού...

Από τις μεγάλες χώρες, η Ιαπωνία βρίσκεται στην 4η θέση, η Κίνα στην 7η, η Γαλλία στην 9η, οι ΗΠΑ στην 11η, η Ισπανία στη 12η και η Ιταλία στη 15η.

Αμέσως μετά, έρχεται η χώρα μας, που βρίσκεται στη 16η θέση παγκοσμίως, με 26 αιωνόβιους για κάθε 100.000 κατοίκους και μια αύξηση 66% στο ποσοστό αυτό κατά την τελευταία 20ετία.

Nations with the highest number of centenarians

