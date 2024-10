Σάλος στην Ελβετία για τον θάνατο της 64χρονης σε θάλαμο αυτοκτονίας -Τι απαντά η εταιρεία - iefimerida.gr

Οι δημιουργοί της κάψουλας υποβοηθούμενης αυτοκτονίας «Sarco» απορρίπτουν ως «γελοίο και παράλογο» τον ισχυρισμό ότι ο θάνατος της Αμερικανίδας ήταν «ανθρωποκτονία» ή ότι έφερε «σημάδια στραγγαλισμού».

Η Last Resort και η Exit International - οι οργανώσεις-εταιρείες που βρίσκονται πίσω από την περίφημη κάψουλα Sarco - επέμειναν ότι η 64χρονη Αμερικανίδα μπήκε οικειοθελώς στην κάψουλα και πάτησε ένα κουμπί για να γεμίσει ο θάλαμος με άζωτο, προκαλώντας τον θάνατό της. Ήταν ο πρώτος άνθρωπος που χρησιμοποίησε την συγκεκριμένη κάψουλα.

Λένε ότι τα πλάνα που τραβήχτηκαν από το εσωτερικό και το εξωτερικό της κάψουλας, η οποία στήθηκε σε μια δασική περιοχή κοντά στην Ελβετία στις 23 Σεπτεμβρίου, επιβεβαιώνουν την εκούσια χρήση του από μέρους της, προσθέτοντας ότι «λειτούργησε ακριβώς όπως είχε προγραμματιστεί και ο χρήστης πέθανε ειρηνικά».

Οι υποψίες για αθρωποκτονία

Ωστόσο, ο επικεφαλής εισαγγελέας της υπόθεσης έχει έκτοτε εγείρει υποψίες ότι η γυναίκα μπορεί να στραγγαλίστηκε, επικαλούμενος συνομιλία με ιατροδικαστή που βρισκόταν στον τόπο του εγκλήματος και φέρεται να ισχυρίστηκε ότι η γυναίκα είχε σοβαρά τραύματα στον λαιμό της.

Ο Δρ Florian Willet, πρόεδρος της εταιρείας The Last Resort, ήταν το μόνο άτομο που ήταν παρόν την ώρα του θανάτου της γυναίκας και βρισκόταν σε βιντεοκλήση καθ' όλη τη διάρκεια με τον συνεργάτη του Δρ Philip Nitschke, τον εφευρέτη της Sarco. Ο Γουίλετ συνελήφθη μετά την άφιξη της αστυνομίας στον τόπο του εγκλήματος και παραμένει υπό κράτηση εδώ και πέντε εβδομάδες, καθώς οι ερευνητές συνεχίζουν να ερευνούν τον θάνατο της 64χρονης.

Ωστόσο, ο επικεφαλής εισαγγελέας του Schaffhausen, Peter Sticher δεν κατηγόρησε δημοσίως τον Γουίλετ για «ανθρωποκτονία από πρόθεση», αλλά χρησιμοποίησε τις «υποψίες» του για να πείσει τον δικαστή να παρατείνει την προφυλάκισή του, σύμφωνα με την ολλανδική εφημερίδα de Volksrant.

Επίσης, δεν έχει κυκλοφορήσει καμία επίσημη έκθεση αυτοψίας που να υποστηρίζει τους ισχυρισμούς περί στραγγαλισμού, με την The Last Resort να ισχυρίζεται ότι τα αποτελέσματα «κρατήθηκαν κρυφά», μεταξύ άλλων από τους δικηγόρους τους και άλλους εμπλεκόμενους στην υπόθεση. Η νεκρή γυναίκα φέρεται να είχε διαγνωστεί με οστεομυελίτιδα της βάσης του κρανίου - μια ασθένεια που μπορεί να εκδηλωθεί ως μόλυνση του μυελού των οστών, η οποία θα μπορούσε να ευθύνεται για τα σημάδια στο λαιμό της που μοιάζουν με σημάδια στραγγαλισμού, σύμφωνα με άτομο που βρίσκεται κοντά στην The Last Resort και μίλησε στο ελβετικό πρακτορείο NZZ.

«Γελοίο και παράλογο» λένε οι δημιουργοί της κάψουλας

Οι Γουίλετ και Νίτσκε υποστηρίζουν ότι πέθανε από υποξία στο εσωτερικό της κάψουλας, αφού εισήλθε και ενεργοποίησε την κάψουλα «χωρίς βοήθεια» και χαρακτήρισαν «γελοίο και παράλογο» τον ισχυρισμό σχετικά με τις υποψίες ανθρωποκτονία.

Γνωρίζοντας ότι θα έπρεπε να διεξαχθεί έρευνα - όπως συμβαίνει σε κάθε περίπτωση υποβοηθούμενης θανάτωσης στην Ελβετία - οι αρμόδιοι ειδοποίησαν την αστυνομία, η οποία, όπως είπαν, έφτασε στο δάσος του Merishausen ώρες αργότερα.

«Το καπάκι του Sarco δεν άνοιξε μέχρι να φτάσει το ιατροδικαστικό προσωπικό στον σημείο Sarco στις 19.22», ανέφερε η The Last Resort σε ανακοίνωσή της. Τα επίπεδα οξυγόνου της γυναίκας καταγράφηκαν και παρέμειναν σε θανατηφόρα επίπεδα μέσα στην κάψουλα μέχρι πολύ μετά τον θάνατό της, συνεχίζει.

Η εταιρεία δήλωσε ότι υπέθεσε ότι ο εισαγγελέας είχε στην κατοχή του το κινηματογραφικό υλικό, το οποίο ισχυρίζεται ότι αποδεικνύει τη δική της εκδοχή των γεγονότων, η οποία, όπως λέει, επιβεβαιώνεται από την έκθεση της Volksrant.

Η Volksrant δήλωσε ότι είδε και ανέλυσε τα πλάνα που μοιράστηκε μαζί της η The Last Resort και δεν βρήκε καμία ένδειξη παραποίησης, αν και παραδέχτηκε ότι αυτό δεν μπορεί ποτέ να αποκλειστεί πλήρως.

Οι τελευταίες στιγμές της 64χρονης

Πριν πατήσει το κουμπί, ο Γουίλετ ρώτησε τη γυναίκα αν θα ήθελε να μιλήσει με τον εφευρέτη της κάψουλας Sarco, τον Νίτσκε, ο οποίος βρισκόταν σε βιντεοκλήση από τη Γερμανία για να παρακολουθήσει την πολυαναμενόμενη παρουσίαση της συσκευής του.

«Όχι. Είμαι εντάξει» φέρεται να απάντησε, σύμφωνα με την Daily Mail. Ο Ουίλετ, ο οποίος ήταν το μόνο άτομο που ήταν «παρών» στο θάνατο της γυναίκας, το εξέλαβε ως ένδειξη ότι η διαδικασία μπορούσε να ξεκινήσει, αναφέρει η Volksrant, λέγοντας στον Νίτσκε: «Φαίνεται ότι […] είναι έτοιμο να ξεκινήσει».

Η γυναίκα, η οποία δήλωσε ότι επιθυμούσε να πεθάνει για «τουλάχιστον δύο χρόνια», ενώ υπέφερε από μια «πολύ σοβαρή ασθένεια με έντονο πόνο», φέρεται στη συνέχεια να έκλεισε το καπάκι του θαλάμου χωρίς δισταγμό.

Στη συνέχεια, ένα μπλε κουμπί που υποδείκνυε την πίεση στο εσωτερικό της κάψουλας άναψε, ενώ μια εσωτερική κάμερα έδειχνε τμήματα των μαλλιών της καθώς ήταν ξαπλωμένη και περίμενε, σύμφωνα με τη Volksrant.

«Έτοιμοι;» ρώτησε στη συνέχεια τον Γουίλετ, σύμφωνα με την εφημερίδα, στα τελευταία της λόγια. Εκείνος φέρεται να επιβεβαίωσε ότι ήταν, προτού εκείνη πει «εντάξει».

Σχεδόν αμέσως μετά, γύρω στις 15.54, φέρεται να πάτησε το κουμπί που προκάλεσε τον θάνατό της.

Υπό τις οδηγίες του Νίτσκε, η γυναίκα, μητέρα δύο παιδιών, άρχισε στη συνέχεια να αναπνέει βαθιά και ήρεμα - μια διαδικασία που, όπως ενημερώθηκε, θα επιτάχυνε τον θάνατό της καθώς το άζωτο γέμιζε την κάψουλα.

Κρατώντας ένα iPad στο οποίο παρακολουθούσε τον καρδιακό ρυθμό, τον κορεσμό και τα επίπεδα οξυγόνου της, ο Γουίλετ είπε στη γυναίκα να «συνεχίσει να αναπνέει».

Τα επίπεδα οξυγόνου της -20% σε κανονικό αέρα- έπεσαν στο 0,6, είπε ο Γουίλετ στον Νίτσκε μετά από ένα λεπτό, και στη συνέχεια στο 0,3%, μετά από σχεδόν δυόμισι λεπτά.

Περίπου εκείνη τη στιγμή, το σώμα της άρχισε να έχει σοβαρές κράμπες, είπε ο Γουίλετ, ένα συνηθισμένο σύμπτωμα σε θανάτους από άζωτο.

Ενώ ελάχιστα πράγματα ήταν ορατά στην εσωτερική κάμερα, το υλικό που ελήφθη εξωτερικά φάνηκε να δείχνει μια σκοτεινή κηλίδα να εμφανίζεται στο εσωτερικό του θολωμένου παραθύρου, γύρω από το σημείο όπου βρίσκονταν τα γόνατα της γυναίκας, σύμφωνα με όσα αναφέρει η Daily Mail.

«Είναι ακόμα ζωντανή»

Στις 4.01 μ.μ., ένας συναγερμός ήχησε από το iPad, που πιστεύεται ότι ήταν το όργανο παρακολούθησης των καρδιακών παλμών, και ο Ουίλετ φέρεται να είπε στον συνεργάτη του: «Είναι ακόμα ζωντανή, Φίλιπ».

Έσκυψε και κοίταξε μέσα στο Sarco και μετά από λίγο ο συναγερμός σταμάτησε.

Στις 4.04 μ.μ. ανέφερε ότι η γυναίκα δεν είχε κουνηθεί για περίπου δύο λεπτά.

Δεν είναι σαφές σε ποιο σημείο συνέβη, αλλά περίπου μισή ώρα αφότου πάτησε το κουμπί ο Ουίλετ περιέγραψε στον Νίτσκε πώς πέθανε η γυναίκα.