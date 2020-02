O Ελ Τσάπο όπως δεν τον έχετε ξαναδεί: Τον ξυρίζουν γουλί σε βίντεο από μεξικανική φυλακή [βίντεο]

Ένα σπάνιο βίντεο που δείχνει τον «Ελ Τσάπο» σε φυλακή του Μεξικό μετά τη σύλληψή του το 2016 στην πατρίδα του ήρθε στη δημοσιότητα.

Ο διαβόητος μεξικανός βαρώνος ναρκωτικών Χοακίν «Ελ Τσάπο» Γκούζμαν, έχει καταδικαστεί σε ισόβια στις ΗΠΑ , ενώ τον περασμένο Οκτώβριο συνελήφθη και ο γιος του στο Μεξικό. Στο βίντεο διακρίνεται να μιλά μ’ έναν σωφρονιστικό υπάλληλο της φυλακής Αλτιπλάνο, ενώ σκουπίζει το μελάνι από τα χέρια του αφού προηγουμένως του πήραν τα δακτυλικά αποτυπώματα. Το επτάλεπτο βίντεο έδωσε στη δημοσιότητα ο ειδησεογραφικός ιστότοπος Latinus, μαζί με σειρά φωτογραφιών, που καταγράφει τη στιγμή που τον κουρεύουν γουλί ενώ φορά μπεζ στολή της φυλακής με τον αριθμό κρατουμένου 3870 γραμμένο στο αριστερό μέρος του στήθους.

Ο Ελ Τσάπο ακούγεται στο κλιπ να απαντά σε ερωτήσεις για την ηλικία του (58 ετών) και το μέγεθος των εσωρούχων του, ενώ δίνει μια πιο περίπλοκη απάντηση όταν ο φύλακας τον ρωτά το όνομα της γυναίκας του. «Αυτή με την οποία είμαι παντρεμένος είναι η Αλεχαντρίνα Σαλαζάρ», λέει με το κεφάλι σκυμμένο καθώς καθαρίζει το μελάνι από τα χέρια του. «Αλλά αυτή με την οποία συζώ είναι η Έμα Κορονέλ». Το βίντεο δείχνει ακόμη φρουρούς να κλειδώνουν τον Ελ Τσάπο στο κελί του με τον γκρι, τσιμεντένιο πάγκο κι αφού του έδωσαν ένα λεπτό στρώμα και ρολά χαρτιού υγείας.

