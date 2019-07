Εκθεση-σοκ προειδοποιεί: Το ISIS είναι «ζωντανό»-Ετοιμάζει την επιστροφή του

Έτοιμο για την επόμενη φάση του πολέμου με ανακατάληψη εδαφών, ανασύσταση του «χαλιφάτου» και νέες τρομοκρατικές επιθέσεις φέρεται να είναι το ISIS σύμφωνα με μια νέα έκθεση.

Παρά την «πλήρη ήττα» του Ισλαμικού Κράτους, όπως την χαρακτήρισε ο Ντόναλντ Τραμπ πριν από μερικούς μήνες, το ISIS είναι «ζωντανό» και αποφασισμένο να επιστρέψει, αξιοποιώντας τα δισεκατομμύρια δολάρια που έχει εξασφαλίσει για τη χρηματοδότησή του και πολλούς πυρήνες εν υπνώσει, όπως αναφέρει η δεξαμενή σκέψης Institute for the Study of War, που έχει την έδρα της στις ΗΠΑ. «Η βραδεία τακτική συρρίκνωσης των εδαφών του ISIS και της ισχύος του που είχε ξεκινήσει ο Πρόεδρος Ομπάμα και συνέχισε ο Πρόεδρος Τραμπ έδωσε στην οργάνωση το χρόνο να σχεδιάσει και να προετοιμαστεί για την επόμενη φάση του πολέμου. Οι δυνάμεις της είναι τώρα διάσπαρτες στις δύο χώρες [Ιράκ και Συρία] και συνεχίζουν το αντάρτικο. Μια επιτυχημένη ανασύσταση του χαλιφάτου στο Ιράκ και τη Συρία θα προκαλούσε νέα κύματα επιθέσεων στην Ευρώπη νομιμοποιώντας επικίνδυνα το αφήγημα του ISIS για μια αναπόφευκτη νίκη μακροπρόθεσμα», αναφέρει η έκθεση.

O ηγέτης του ISIS, Αμπού Μπακρ Αλ Μπαγκντάντι / Φωτογραφία: YouTube



To ISIS μετασχηματίζεται για να εξαπολύσει νέο κύμα βίας

Η τρομοκρατική τζιχαντιστική οργάνωση εξαλείφθηκε τον Μάρτιο στη Συρία, αλλά τα ηγετικά της στελέχη και οι μαχητές της έχουν διασπαρεί στη Μέση Ανατολή και σύμφωνα με την έκθεση το ISIS διαθέτει «ένα παγκόσμιο δίκτυο χρηματοδότησης» και ισχυρό ακόμη οπλοστάσιο. Ο ηγέτης του ISIS, Αμπού Μπακρ αλ Μπαγκντάντι, που πιστευόταν ότι είχε σκοτωθεί σε αεροπορικό χτύπημα, επανεμφανίστηκε στα τέλη Απριλίου σε ένα προπαγανδιστικό βίντεο και φέρεται να προχωρεί σε μετασχηματισμό του «Ισλαμικού Κράτους» με στόχο να εξαπολύσει ένα νέο κύμα βίας.

Η έκθεση αναφέρει ότι το ISIS ελέγχει τώρα αγροτικές περιοχές στο δυτικό Ιράκ κι έχει αντικαταστήσει τους ντόπιους ηγέτες με δικούς του, που συλλέγουν φόρους για να χρηματοδοτούν τις πολεμικές του επιχειρήσεις: «Το ISIS εξολόθρευσε συστηματικά τους προεστούς χωριών και αμάχους που είχαν συνεργαστεί με τις δυνάμεις που το πολεμούσαν. Έχει επιβάλει φόρους στους κατοίκους των περιοχών, όπου απολάμβανε μεγάλης υποστήριξης εκτοπίζοντας αμάχους και ελέγχοντας de facto θυλάκους στο Ιράκ», σημειώνει καλώντας την ηγεσία των ΗΠΑ να λάβει άμεσα μέτρα για να αποτρέψει την πλήρη ανασύνταξή του στη Συρία και το Ιράκ.