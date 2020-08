Εκρηξη στη Βηρυτό: Η σοκαριστική φωτό που προκαλεί οργή -Είναι αυτό το χημικό λίπασμα που έφερε τον όλεθρο;

Σε κατ’ οίκον περιορισμό τέθηκαν όλοι όσοι ήταν υπεύθυνοι την τελευταία εξαετία για την ασφάλεια του λιμανιού της πρωτεύουσας του Λιβάνου στο πλαίσιο της έρευνας για τη φονική έκρηξη στη Βηρυτό.

Η πολιτική ηγεσία της χώρας ορκίστηκε ότι οι υπεύθυνοι της τραγωδίας θα πληρώσουν το τίμημα, αλλά αξιωματούχοι των τελωνείων τους επιστρέφουν το μπαλάκι των ευθυνών, υποστηρίζοντας ότι τους είχαν προειδοποιήσει επανειλημμένως για τον κίνδυνο, αλλά εκείνοι αδράνησαν. Κι όλα αυτά την ώρα που προκαλεί τεράστια αίσθηση μια φωτογραφία, η οποία φέρεται να δείχνει την αποθήκη 12 του λιμανιού της Βηρυτού γεμάτη με το άκρως εκρηκτικό χημικό λίπασμα νιτρικό αμμώνιο σε απλά σακιά, χωρίς κανένα μέτρο προστασίας.

Το φονικό φορτίο κατασχέθηκε από πλοίο με μολδαβική σημαία ιδιοκτησίας του Ρώσου επιχειρηματία Ιγκόρ Γκρετσούσκιν, που ζει στην Κύπρο με τη σύζυγό του Ιρίνα, κατά τη μεταφορά του από το Μπατούμι της Γεωργίας στη Μοζαμβίκη και αποθηκεύτηκε στο λιμάνι της Βηρυτού, όπου παρέμεινε επί έξι χρόνια. Ο πρώην καπετάνιος του πλοίου Rhosus, Μπόρις Προσκόσεφ, είχε υποστηρίξει σε συνέντευξη που παραχώρησε προ εξαετίας σε Ρώσους δημοσιογράφους ότι ο Γκρετσούσκιν το είχε εγκαταλείψει μαζί με το πλήρωμα. «Ο ιδιοκτήτης εγκατέλειψε το πλοίο. Το φορτίο είναι νιτρικό αμμώνιο, μια εκρηκτική ουσία. Έχουμε εγκαταλειφθεί και ζούμε επί δέκα μήνες σε μια πυριταδοποθήκη», είχε πει τότε.

Το πλήρωμα, Ουκρανοί, ως επί το πλείστον, κρατήθηκαν για σχεδόν ένα χρόνο στο πλοίο, προτού απελευθερωθούν, ενώ το φορτίο κατασχέθηκε και αποθηκεύτηκε στην αποθήκη 12.

Σε χθεσινή συνέντευξή του στο Radio Free Europe o καπετάνιος διέψευσε ότι το πλοίο αντιμετώπισε τεχνικά προβλήματα, υποστηρίζοντας ότι οι Αρχές του Λιβάνου απαγόρευσαν τον απόπλου του επειδή δεν καταβλήθηκαν τα τέλη ελλιμενισμού.

«Η αποθήκευση νιτρικού αμμωνίου σε αστικό λιμάνι είναι έγκλημα κατά της ανθρωπότητας που δεν πρέπει να περάσει ατιμώρητο. Δεν υπάρχουν αρκετά λόγια για να καταδικάσω αυτό που έγινε. Είμαι ασφαλής, αλλά συγκλονισμένη. Έχασα φίλους, το διαμέρισμά μου κι αν ήμουν εκεί την ώρα της έκρηξης θα είχα χάσει και τη ζωή μου», δήλωσε η Ραγκίντα Ντεργκάμ του Beirut Institute.

Huge blast in Beirut just now! pic.twitter.com/hId8JhZMKV