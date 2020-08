Εκρηξη στη Βηρυτό: Ιδού το πλοίο που μετέφερε το φονικό χημικό λίπασμα - Βυθισμένο στο λιμάνι [εικόνες]

Το φως της δημοσιότητας βλέπουν φωτογραφίες με το βυθισμένο σκαρί του πλοίου, που μετέφερε το φονικό φορτίο του νιτρικού αμμώνιου, το οποίο προκάλεσε την φονική έκρηξη στη Βηρυτό την περασμένη εβδομάδα.

Το μήκους 86 μέτρων, υπό σημαία Μολδαβίας MV Rhosus έφθασε στη Βηρυτό τον Νοέμβριο του 2013 ενώ είχε αποπλεύσει από τη Γεωργία με προορισμό τη Μοζαμβίκη καθώς ο Ρώσος ιδιοκτήτης του αντιμετώπιζε προβλήματα με χρέη κι ήλπιζε να βγάλει κάποια πρόσθετα χρήματα αναλαμβάνοντας τη μεταφορά φορτίου από τον Λίβανο. Αλλά το πρόσθετο φορτίο αποδείχθηκε πολύ βαρύ για το Rhosus και το πλήρωμα αρνήθηκε να το παραλάβει. Οι Αρχές του Λιβάνου καθήλωσαν σύντομα το πλοίο στο λιμάνι της Βηρυτού, επειδή δεν καταβλήθηκαν τα χρέη ελλιμενισμού και κρίνοντάς το μη αξιόπλοο, με αποτέλεσμα να μην φύγει ποτέ από το λιμάνι.

Μετά την κατάσχεση και αποθήκευση του επικίνδυνου φορτίου του νιτρικού αμμωνίου στην αποθήκη 12 του λιμανιού της Βηρυτού το Rhosus παρέμεινε επί αρκετά χρόνια αγκυροβολημένο προτού σημειωθεί μια μεγάλη διαρροή τον Φεβρουάριο του 2018, που προκάλεσε τη βύθισή του, ανέφεραν οι New York Times επικαλούμενες δορυφορικές φωτογραφίες που δημοσίευσαν από το ναυάγιο στον υγρό του τάφο.

The cargo ship #Rhosus brought 2,750 bags of ammonium nitrate to the port of #Beirut in 2013. I tracked what happened next. The story ends with a massive explosion — and a hidden ship. 🛰️📷 @maxarhttps://t.co/4mzLiQZDXo pic.twitter.com/2mjPDA9z48 — Christoph Koettl (@ckoettl) August 7, 2020

Από τη στιγμή που οι Αρχές της Βηρυττού καθήλωσαν το πλοίο στα τέλη του 2013 ο καπετάνιος του, Μπόρις Προκόσεφ και άλλα τρία μέλη του πληρώματος αναγκάστηκαν να μείνουν μέσα σ’ αυτό επί έντεκα μήνες με τα τρόφιμα και τα εφόδια να λιγοστεύουν, όπως είπε ο Προκόσεφ.

O Μπορίς Προκόσεφ, πρώην καπετάνιος του πλοίου που μετέφερε το φορτίο του νιτρικού αμμωνίου στο λιμάνι της Βηρυτού / Φωτογραφία: ΑΡ

Σύμφωνα με τον τελευταίο ο Ρώσος ιδιοκτήτης Ιγκόρ Γκρετσούσκιν τους εγκατέλειψε χωρίς να καταβάλει τους μισθούς τους ή να ξοφλήσει τα χρέη του στο λιμάνι, οι Αρχές του οποίου τους συμπόνεσαν και τους παρείχαν τρόφιμα.

The ammonium nitrate that blew up in Beirut was left by M/V RHOSUS, an ailing ship whose fate was unclear. Until now. @ckoettl found out that it sank in early 2018, and has been submerged a mere 1,500 feet away from the warehouse that exploded. Read/watch: https://t.co/MiVRu3g32k pic.twitter.com/pvt6CWlovf — Christiaan Triebert (@trbrtc) August 7, 2020

Κάποια στιγμή ο καπετάνιος πούλησε κάποια από τα καύσιμα και με τα χρήματα προσέλαβε δικηγόρους που φρόντισαν για την απελευθέρωσή τους το 2014. Η αίτηση που υπέβαλαν το 2015 στο δικαστήριο υπογράμμιζε «τον άμεσο κίνδυνο για το πλήρωμα λόγω της “επικίνδυνης” φύσης του φορτίου». Το φορτίο μεταφέρθηκε στην αποθήκη 12 μετά την απελευθέρωση του πληρώματος και την επιστροφή του στην Ουκρανία το 2014 και παρέμεινε έκτοτε εκεί μέχρι την φονική έκρηξη της περασμένης Τρίτης.

The MV Rhosus docked in Beirut's port in 2013 on its way to Mozambique to pick up some additional cargo and never left. https://t.co/xqPEEw4PlY — CBC News (@CBCNews) August 8, 2020

Η έκρηξη πυροδότησε ένα κύμα οργής στο Λίβανο κατά των Αρχών που με την αμέλειά τους επέτρεψαν την αποθήκευση χωρίς κανένα μέτρο προστασίας των 2.750 τόνων νιτρικού αμμωνίου στην αποθήκη.

«Είναι τραγικό που πέθαναν άνθρωποι. Δεν είχαν καμία σχέση μ’ αυτό», δήλωσε ο Προκόσεφ. «Συνειδητοποίησα ότι η κυβέρνηση του Λιβάνου είναι που ευθύνεται γι’ αυτή την τραγωδία»…