Εκρέμ Ιμάμογλου: Γιατί μαγνητίζει τους Τούρκους ο «Ομπάμα του Βοσπόρου»

View this post on Instagram

Sevgili gençler, ülkemizin demokrasisini tekrar ayağa kaldıracak olan sizlersiniz. İstanbul seçmeni olan gençlerimizi 23 Haziran’da büyük bir sorumluluk bekliyor, İstanbul sizi bekliyor. #HerŞeyÇokGüzelOlacak