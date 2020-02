Εκλογές ΗΠΑ: Η Γουόρεν δεν μπορούσε να πάει σε ομιλία της και έστειλε τον... σκύλο της

Η δίκη του Ντόναλντ Τραμπ δεν επέτρεψε στην υποψήφια για το χρίσμα των Δημοκρατικών στις εκλογές των ΗΠΑ, Ελίζαπεθ Γουόρεν να παρευρεθεί στην προεκλογική της συγκέντρωση στην Αϊόβα.

Η Γούορεν, όμως, δεν πτοήθηκε και βρήκε τρόπο να έρθει σε επαφή με τους υποστηρικτές της. Κι αν ορισμένοι σκεφτήκατε ότι χρησιμοποίησε ολόγραμμα, η Ελίζαμπεθ Γουόρεν είχε μια καλύτερη και μάλλον αποτελεσματικότερη ιδέα: έστειλε τον σκύλο της, Μπέιλι.

Για να είμαστε πιο ακριβείς: τον Μπέιλι μαζί με τον άντρα της. Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις δείχνουν, άλλωστε, ότι ο γερουσιαστής Μπέρνι Σάντερς και ο πρώην αντιπρόεδρος Τζο Μπάιντεν προηγούνται ενόψει των προκριματικών της 3ης Φεβρουαρίου στην Αϊόβα και η η Γουόρεν χρειαζόταν λίγη βοήθεια.

Έτσι, αφού είχε «καθηλωθεί» στην Ουάσινγκτον λόγω της δίκης του Ντόναλντ Τραμπ, η Γούορεν ακύρωσε τις προεκλογικές της συγκεντρώσεις και έστειλε στη θέση της τον σύζυγό της, τον Μπρους Μαν, μαζί με τον σκύλο τους, ένα γκόλντεν ριτρίβερ, για να συναντηθεί με τους υποστηρικτές της.

Κουνώντας φιλικά την ουρά του, ο Μπέιλι πόζαρε για σέλφις, τριγυρνούσε ανάμεσα στις κάμερες και επέτρεψε στους εθελοντές και τους υποστηρικτές της Γουόρεν, που είχαν συγκεντρωθεί στα γραφεία της στο Κάνσιλ Μπλαφς, να του χαϊδέψουν το κεφάλι.



Πολλοί ήταν αυτοί που δήλωσαν ότι είχαν ήδη αποφασίσει να ψηφίσουν υπέρ της Γουόρεν αλλά πήγαν στη συγκέντρωση για να δουν τον Μπέιλι. «Είναι σαν οικογένεια και έχει ενταχθεί στην εκστρατεία και νομίζω ότι αυτό είναι υπέροχο», είπε μια γυναίκα, η Μάρσα Πίντζερ.

Η Αϊόβα είναι η πρώτη Πολιτεία όπου οργανώνονται προκριματικές εκλογές για το χρίσμα και συνήθως οι υποψήφιοι πραγματοποιούν αλλεπάλληλες συγκεντρώσεις και εμφανίσεις εκεί προσπαθώντας να γοητεύσουν τους ψηφοφόρους.



Δεν είναι σαφές σε ποιο βαθμό επηρέασε την εκστρατεία της Γουόρεν η απουσία της. Εξάλλου, τόσο ο Σάντερς όσο και η Κλομπούτσαρ αναγκάστηκαν να τροποποιήσουν το πρόγραμμά τους λόγω της δίκης του Τραμπ στη Γερουσία.

we drove 3 hours to see a dog campaign for Elizabeth Warren https://t.co/GbS3gcAWAT