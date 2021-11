ΕΕ: Το Συμβούλιο προσθέτει 14 νέα σχέδια στο πλαίσιο της Μόνιμης Διαρθρωμένης Συνεργασίας (PESCO) | ΚΟΣΜΟΣ | iefimerida.gr

Το Συμβούλιο εξέδωσε απόφαση για την ενημέρωση του καταλόγου των σχεδίων, που πρόκειται να αναληφθούν στο πλαίσιο της Μόνιμης Διαρθρωμένης Συνεργασίας της ΕΕ (PESCO).

Ως αποτέλεσμα, 14 νέα σχέδια θα προστεθούν στον κατάλογο των 46 υφιστάμενων, που έχουν αναπτυχθεί στο πλαίσιο της PESCO, από τον Δεκέμβριο του 2017.

Τα νέα έργα αποτελούν ένα ακόμη βήμα προς την από κοινού επένδυση και ανάπτυξη στον τομέα της άμυνας, ιδίως στον εναέριο τομέα και τον τομέα του διαστήματος. Για παράδειγμα, το Next Generation Small RPAS (NGSR) θα αναπτύξει την επόμενη γενιά τακτικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones) που θα χρησιμοποιηθούν από στρατιωτικές μονάδες στον θαλάσσιο και εναέριο τομέα καθώς και για διπλή χρήση (πολιτική άμυνα), συγκεκριμένα από οργανισμούς επιβολής του νόμου ή υπηρεσίες αντιμετώπισης καταστροφών/εκτάκτων αναγκών. Το Defense of Space Assets (DoSA) θα αυξήσει την επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα της ΕΕ στον τομέα του διαστήματος αξιοποιώντας με τον καλύτερο τρόπο τα τρέχοντα και μελλοντικά διαστημικά μέσα.

Ο κατάλογος των νέων έργων περιλαμβάνει επίσης: Essential Elements of European Escort (4E) για τη θαλάσσια περιοχή, Future Medium-size Tactical Cargo (FMTC), Next Generation Small RPAS (NGSR), Rotorcraft Docking Station for Drones, Small Scalable Weapons (SSW) και Air Power για τα συστήματα αέρα.

Το Συμβούλιο ενέκρινε επίσης δύο συστάσεις που καθορίζουν πιο ακριβείς στόχους για τη δεύτερη αρχική φάση του PESCO 2021-2025 και την πρόοδο που σημείωσαν τα μέλη του έργου προς την κατεύθυνση της εκπλήρωσης των δεσμεύσεών τους.