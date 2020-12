Εριξε κι άλλο μπόι το… Έβερεστ: «Ψήλωσε κατά 86 εκατοστά», συμφωνούν Κίνα και Νεπάλ!

Στα 8.848,86 μ. ορθώνεται πλέον το όρος Έβερεστ, καθώς Κίνα και Νεπάλ κατέληξαν επίσημα σε συμφωνία αναφορικά με το ύψος του βάζοντας στην άκρη τις σχετικές μακροχρόνιες διαφωνίες τους για την υψηλότερη κορυφή του κόσμου, που εκτείνεται στη μεθόριό τους.

Το Νεπάλ στηριζόταν στις μετρήσεις Ινδών ερευνητών από τη δεκαετία του 1950, βάσει των οποίων το Έβερεστ ατένιζε τον κόσμο από 8.848 μέτρα – ύψος στο οποίο περιλαμβανόταν και εκείνο που προσθέτει το χιόνι. Αυτό θεωρείτο για μεγάλο διάστημα ως το «επίσημο» ύψος του Έβερεστ, αλλά μια κινεζική μέτρηση του 2005 το έβγαλε περίπου 3,7 μ. χαμηλότερο.

