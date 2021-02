ΗΠΑ: Δύο πράκτορες του FBI σκοτώθηκαν ενώ ερευνούσαν υπόθεση παιδικής πορνογραφίας [βίντεο]

Δύο πράκτορες του FBI σκοτώθηκαν και άλλοι τρεις τραυματίστηκαν νωρίς σήμερα το πρωί στο Σανράιζ της Φλόριντα, ενώ επιχειρούσαν να εκτελέσουν ένα ένταλμα έρευνας σε ένα σπίτι, ανακοίνωσε η ομοσπονδιακή αστυνομία.

Οι πράκτορες δέχτηκαν πυρά ενώ ερευνούσαν μια υπόθεση που αφορά τη διάπραξη βίαιων εγκλημάτων σε βάρος παιδιών, ανέφερε η ανακοίνωση.

Σύμφωνα με την εφημερίδα «Florida Sun Sentinel», το FBI ερευνούσε μια υπόθεση παιδικής πορνογραφίας. Ο δράστης, που οχυρώθηκε κατόπιν στο διαμέρισμα, είναι νεκρός, ανακοίνωσε η εισαγγελία, χωρίς να διευκρινίσει αν σκοτώθηκε από αστυνομικούς.

🇺🇸 — BREAKING: Two FBI agents were killed and three others were injured after a gunman opened fire while they served a warrant in a child exploitation case in Sunrise, Florida this morning. pic.twitter.com/TDDULJCMvN