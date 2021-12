Τα δώρα του Τζο Μπάιντεν στους επισκέπτες του Λευκού Οίκου -Μανικετόκουμπα και σοκολατάκια m&m's [εικόνες] | ΚΟΣΜΟΣ | iefimerida.gr

Δώρα έκπληξη για τους επισκέπτες του Λευκού Οίκου, δίνει ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν.

Οταν η Αμερικανίδα ηθοποιός και τραγουδίστρια Ολίβια Ροντρίγκο περνούσε το κατώφλι του Λευκού Οίκου τον περασμένο Ιούλιο, δεν φανταζόταν ότι ο Τζο Μπάιντεν θα την φόρτωνε με σοκολατάκια m&m's.

Την έκπληξή της για το απρόσμενο κέρασμα, είχε εκφράσει άλλωστε σε συνέντευξη που έδωσε αργότερα η νεαρή ποπ σταρ, την οποία προσκάλεσε ο Πρόεδρος των ΗΠΑ στο πλαίσιο της προώθησης του προγράμματος εμβολιασμού κατά του κοινωνού στους νέους.

Στα χρώματα της αστερόεσσας τα δώρα του Μπάιντεν

Ο Αμερικανός Πρόεδρος έχει τα δικά του κουτάκια με m&m's και κερνάει όλους τους επισκέπτες της Προεδρικής κατοικίας . Τα κουτάκια είναι λευκά , με την υπογραφή του και γεμάτα σοκολατένια λευκά κόκκινα και μπλε, στα χρώματα της αμερικανικής σημαίας.

Μανικετόκουμπα με τη σφραγίδα του Προέδρου των ΗΠΑ

Στους άντρες επισκέπτες του ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, χαρίζει συνήθως και από ένα σετ μανικετόκουμπα με το προεδρικό έμβλημα που γράφουν «Seal of the President of the United States» πάντα σε συνδυασμό με σοκολατάκια ώστε να μη φεύγει κανείς παραπονεμένος από το εμβληματικό κτίσμα της Ουάσιγκτον.

