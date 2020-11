Δολοφονία ιρανού πυρηνικού επιστήμονα: «Παράνομη» και «επικίνδυνη» ενέργεια λέει πρώην διευθυντής της CIA

Ο Τζον Μπρέναν, πρώην επικεφαλής της CIA, της υπηρεσίας κατασκοπείας των ΗΠΑ, χαρακτήρισε χθες Παρασκευή τη δολοφονία ιρανού επιστήμονα ο οποίος είχε ειδίκευση στο πεδίο της πυρηνικής ενέργειας «εγκληματική και εξαιρετικά επικίνδυνη ενέργεια».

Η πράξη αυτή εγείρει τον κίνδυνο να υπάρξουν «θανάσιμα αντίποινα», να ανοίξει «νέα φάση στην περιφερειακή σύγκρουση», έκρινε σε ανάρτηση στη ροή του στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης Twitter, διευκρινίζοντας πως δεν γνωρίζει ποιος βρισκόταν πίσω από τον φόνο του Μόχσεν Φαχριζάντε, την ευθύνη για τον οποίο η κυβέρνηση του Ιράν επέρριψε στο Ισραήλ.

This was a criminal act & highly reckless. It risks lethal retaliation & a new round of regional conflict.

Iranian leaders would be wise to wait for the return of responsible American leadership on the global stage & to resist the urge to respond against perceived culprits. https://t.co/0uZhyBTM3S