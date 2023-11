Δοκιμιακός τόμος που επιμελήθηκαν Έλληνες ακαδημαϊκοί στα ευπώλητα βιβλία της Κίνας - iefimerida.gr

Ο συλλογικός δοκιμιακός τόμος που κυκλοφόρησε τον Σεπτέμβριο με τίτλο «Οι Δρόμοι του Μεταξιού: Παρελθόν, Παρόν, Μέλλον» (China Social Sciences, 2023) έχει αναδειχθεί πρώτος σε πωλήσεις (China Bestsellers) στον κατάλογο που δημοσίευσε η επίσημη αρχή Τhe Government General Office of News, Broadcast and TV για τον μήνα Οκτώβριο, στην Κίνα.

Τον τόμο επιμελήθηκαν ο καθηγητής και πρώην πρύτανης του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου Κώστας Γουλιάμος μαζί με τον καθηγητή και πρόεδρο της Κινεζικής Ακαδημίας Κοινωνικών Επιστημών (CASS), Gao Xiang.

Στο συλλογικό τόμο συνέβαλαν με επιστημονικά άρθρα διακεκριμένοι καθηγητές και ερευνητές από την Κίνα και την Ευρώπη.

Από ελληνικής και κυπριακής πλευράς σημαντική είναι η συνεισφορά των επιστημονικών άρθρων του αναπληρωτή καθηγητή στη Νομική Σχολή του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, βουλευτή της ΝΔ και πρώην υπουργού δρα Ευριπίδη Στυλιανίδη, καθώς και του καθηγητή Χρήστου Κασιμέρη, καθηγητή Διεθνών Σχέσεων στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Σημειώνεται πως ο συγκεκριμένος συλλογικός τόμος ήταν μεταξύ των βιβλίων που διανεμήθηκαν κατά τη διάρκεια του «The Third Belt and Road Forum for International Cooperation» που διεξήχθη τον περασμένο μήνα στο Πεκίνο, στο οποίο συμμετείχαν -προσκεκλημένοι του προέδρου της Κίνας- ηγέτες πολλών κρατών, συμπεριλαμβανομένου του γενικού γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες.

