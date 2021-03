Διώρυγα του Σουέζ: Τo Εver Given επανήλθε κατά 80% στη σωστή θέση –Πλέει η πρύμνη, παραμένει κολλημένη η πλώρη [βίντεο] | ΚΟΣΜΟΣ | iefimerida.gr

Το τεράστιο πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων Ever Given, που προκάλεσε «έμφραγμα» στη διώρυγα του Σουέζ με την προσάραξή του πριν από μία εβδομάδα, έχει επανέλθει σε ποσοστό 80% στη «σωστή κατεύθυνση», αλλά οι μανούβρες για την οριστική αποκόλλησή του θα συνεχιστούν το πρωί στην κορύφωση της παλίρροιας.

Είναι το πρώτο βήμα για την οριστική απόφραξη της Διώρυγας του Σουέζ, μιας από τις σημαντικότερες θαλάσσιες εμπορικές αρτηρίες του πλανήτη. Όπως ανακοίνωσε ο ναύαρχος και πρόεδρος της Αρχής της Διώρυγας του Σουέζ, Οσάμα Ράμπια, το Ever Given άρχισε «με επιτυχία» να πλέει ξανά κι «η θέση του έχει επανέλθει κατά το 80% στη σωστή κατεύθυνση», ενώ πρόσθεσε ότι η πρύμνη του Ever Given «απομακρύνθηκε κατά 102 μέτρα από την όχθη ενώ απείχε μόλις τέσσερα μέτρα. Οι ελιγμοί ώστε το πλοίο να πλεύσει ξανά θα ξαναρχίσουν όταν η ροή του νερού θα αυξηθεί εκ νέου, από τις 11:30» (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας), διευκρίνισε, εξηγώντας πως το νερό πρέπει να φθάσει σε επαρκές επίπεδο ώστε να «πλεύσει ξανά πλήρως το σκάφος κατά τρόπο ώστε να επανατοποθετηθεί στο μέσον της θαλάσσιας οδού».

Χωρίς να υπεισέλθει σε περισσότερες λεπτομέρειες για την αποκατάσταση της ομαλής λειτουργίας της Διώρυγας, ο Aιγύπτιος αξιωματούχος διαβεβαίωσε ότι η ναυσιπλοΐα θα ξαναρχίσει «μετά το τέλος των επιχειρήσεων για να πλεύσει ξανά πλήρως το σκάφος, το οποίο θα κατευθυνθεί κατόπιν προς τη ζώνη αναμονής» ώστε να αποφραχθεί η διώρυγα.

«Νωρίς ακόμη για πανηγυρισμούς»



Ωστόσο, ο επικεφαλής της εταιρείας που παίζει ρόλο-κλειδί στην επιχείρηση, τόνισε ότι είναι ακόμη πολύ νωρίς για πανηγυρισμούς. «Πρέπει να είμαστε ρεαλιστές αφού τμήμα του πλοίου παραμένει κολλημένο», λέει ο Πίτερ Μπερντόφσκι, διευθύνων σύμβουλος της Boskalis Westminster. «Το να πλεύσει η πρύμνη του πλοίου ήταν το εύκολο σκέλος. Η πρόκληση είναι με την πλώρη. Τώρα θα αρχίσουμε να εργαζόμαστε στο μπροστινό μέρος. Δεν θέλουμε να σπεύσουμε να πανηγυρίσουμε», δήλωσε στο ολλανδικό ραδιόφωνο NPO.

Η πρύμνη του μήκους 400 μέτρων και εκτοπίσματος 220.000 τόνων Ever Given απομακρύνθηκε από τη δυτική όχθη της Διώρυγας του Σουέζ, όπως κατέγραψαν νωρίς σήμερα το πρωί οι εξειδικευμένες υπηρεσίες εντοπισμού πλοίων Vessel Finder και My Ship Tracking και επιβεβαίωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο πηγή προσκείμενη στην Αρχή της Διώρυγας, η οποία επεσήμανε ότι «οι ομάδες οι οποίες βρίσκονται επιτόπου προχώρησαν σε τεχνικές επαληθεύσεις και βεβαιώθηκαν ότι η μηχανή του πλοίου λειτουργεί».

Λίγη ώρα νωρίτερα εκπρόσωπος της Shoei Kisen, της ιαπωνικής πλοιοκτήτριας, είχε γνωστοποιήσει πως το γιγαντιαίο πλοίο έχει «στρίψει» αλλά «δεν πλέει» ακόμα πλήρως. Πάνω από 450 πλοία, σύμφωνα με το Bloomberg, έχουν κολλήσει εν αναμονή της απόφραξης της Διώρυγας του Σουέζ ή πλέουν προς τα εκεί, ανάμεσά τους και δεκάδες που μεταφέρουν εμπορευματοκιβώτια, ή χύδην φορτίο, ή αργό πετρέλαιο, υγροποιημένο φυσικό αέριο, ή υγροποιημένο αέριο πετρελαίου. Το «έμφραγμα» ήλθε να προσθέσει ένα ακόμη τεράστιο εμπόδιο στη λειτουργία των ήδη στρεσαρισμένων από την πανδημία του κορωνοϊού παγκόσμιων εφοδιαστικών αλυσίδων καθώς από εκεί διέρχεται το 12% του παγκόσμιου θαλάσσιου εμπορίου. Οι τιμές του πετρελαίου, πάντως, υποχώρησαν σήμερα μετά τα ευχάριστα μαντάτα από τη Διώρυγα του Σουέζ με το Brent να υποχωρεί κατά περίπου 1,5% στα 63,60 δολάρια το βαρέλι.

