Διαστημική γκάφα Τραμπ: «Η Σελήνη είναι τμήμα του πλανήτη Αρη»!

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε τη NASA να μην μιλάει πια για την "επιστροφή" της στη Σελήνη –κάτι που αποτελεί προτεραιότητα της αμερικανικής κυβέρνησης– όμως η ανάρτησή του αυτή στο Twitter προκάλεσε πολλά ερωτηματικά.

«Με όλα αυτά τα χρήματα που δαπανώνται, η NASA ΔΕΝ θα έπρεπε να μιλάει για αποστολή στη Σελήνη. Το κάναμε αυτό πριν από 50 χρόνια. Θα έπρεπε να επικεντρωθούν στα πιο μεγάλα πράγματα που κάνουμε, συμπεριλαμβανομένου του Άρη (μέρος του οποίου είναι η Σελήνη), της Άμυνας και της Επιστήμης!», έγραφε το μήνυμα του Αμερικανού προέδρου.

For all of the money we are spending, NASA should NOT be talking about going to the Moon - We did that 50 years ago. They should be focused on the much bigger things we are doing, including Mars (of which the Moon is a part), Defense and Science!