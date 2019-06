Διαμαρτυρία του Αλεκ Μπάλντουιν για τα «ταπεινωτικά» σόου με τα δελφίνια

Ο ηθοποιός, Άλεκ Μπάλντουιν ένωσε τη φωνή του με τη μη κερδοσκοπική οργάνωση για την προστασία των ζώων, Peta (People for the Ethical Treatment of Animals).

Ο Αλεκ Μπάλντουιν, που αυτή την περίοδο βλέπουμε σε εγκατάσταση στο Φεστιβάλ Αθηνών, κάλεσε τα στελέχη της εταιρείας που διαχειρίζεται το θεματικό πάρκο στις ΗΠΑ, SeaWorld να σταματήσουν τα σόου με δελφίνια.

«Πότε θα σταματήσει το SeaWorld να επιτρέπει στους εκπαιδευτές να χρησιμοποιούν τα δελφίνια ως ιστιοσανίδες, να στέκονται στα πρόσωπά τους και τις πλάτες τους και να κάνουν σόου σε στυλ τσίρκου;» αναμένεται να ρωτήσει ο ηθοποιός στην ετήσια online συνάντηση των εκπροσώπων της εταιρείας, που πραγματοποιείται σήμερα.



Για τα δικαιώματα των ζώων ο Αλεκ Μπάλντουιν

«Είναι απαράδεκτο το γεγονός ότι τα έξυπνα, ευαίσθητα δελφίνια χρησιμοποιούνται σαν ιστιοσανίδες και εξέδρες εκτόξευσης σε ταπεινωτικά σόου της SeaWorld» δήλωσε η εκτελεστική αντιπρόεδρος της Peta, Τρέισι Ρεϊμάν. «Η Peta και ο κ. Μπάλντγουιν απαιτούν οι εκπαιδευτές της SeaWorld να πάρουν τα πόδια τους από τις πλάτες και τα πρόσωπα των θαλάσσιων θηλαστικών» πρόσθεσε.

Την ώρα διεξαγωγής της διαδικτυακής συνάντησης οι υποστηρικτές της PETA θα συγκεντρωθούν έξω από το SeaWorld Ορλάντο με πλακάτ με συνθήματα, όπως: «SeaWorld: Σταματήστε να στέκεστε στα πρόσωπα των δελφινιών!».

Η είδηση της στήριξης της διαμαρτυρίας της Peta από τον Άλεκ Μπάλντουιν δημοσιοποιείται μόλις μια μέρα μετά την απόφαση των αρχών του Καναδά να απαγορεύσουν την αιχμαλωσία των δελφινιών και των φαλαινών σε ολόκληρη τη χώρα.