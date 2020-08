Εντυπωσιακό διαμάντι 442 καρατίων βρέθηκε στην Αφρική -Σαν μπαλάκι του γκολφ, μπορεί να πιάσει τα 18 εκατ. δολάρια!

Ενα διαμάντι 442 καρατίων, από τα μεγαλύτερα που εξορύχθηκαν φέτος στον κόσμο, βρέθηκε στην Αφρική και μπορεί να αξίζει έως και 18 εκατ. δολάρια!

Η εταιρεία εξόρυξης Gem Diamonds ανακάλυψε το διαμάντι που είναι σαν μπαλάκι του γκολφ στο ορυχείο Λετσένγκ ιδιοκτησίας της στο Λεσότο στη νότια Αφρική. Με πληθυσμό περίπου δύο εκατ. κατοίκων η περίκλειστη αφρικανική χώρα, που συνορεύει απ’ όλες τις πλευρές με τη Νοτιοαφρικανική Δημοκρατία, είναι γνωστή για τα ορυχεία της, όπου εξορύσσονται μεγάλα διαμάντια. Σύμφωνα με τον ιδιοκτήτη της Gem Diamonds, Κλίφορντ Έλφικ, πρόκειται για «ένα από τα μεγαλύτερα διαμάντια που εντοπίστηκαν φέτος. Η ανακάλυψη αυτού του εντυπωσιακού διαμαντιού επιβεβαιώνει ακόμη περισσότερο την αξία του ορυχείου Λετσένγκ», πρόσθεσε.

Gem Diamonds is pleased to announce the recovery of a high quality 442 carat Type II diamond from the Letšeng mine https://t.co/fAHOuMKPJZ pic.twitter.com/aRlXfkHvpJ