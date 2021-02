Δανία: Εκατοντάδες στους δρόμους κατά του lockdown και των διαβατηρίων εμβολίων [βίντεο]

Εκατοντάδες πολίτες διαδήλωσαν στους δρόμους της πρωτεύουσας της Δανίας διαμαρτυρόμενοι κατά των περιοριστικών μέτρων που έχουν επιβάλει οι Αρχές της χώρας για την αναχαίτιση της πανδημίας του κορωνοϊού.

Υπό την καθοδήγηση μιας ομάδας ονόματι “Men in Black” («Άνδρες με τα Μαύρα») οι διαδηλωτές αψήφησαν το κύμα ψύχους που σαρώνει τη Δανία και τις θερμοκρασίες υπό το μηδέν και διαδήλωσαν κατά του lockdown προστά στο κτίριο της Βουλής στην Κοπεγχάγη.

Οι διαδηλωτές έκαναν νωρίτερα πορεία στους δρόμους της Κοπεγχάγης φωνάζοντας συνθήματα κατά της «δικτατορίας», όπως είπαν των συνεχιζόμενων μέτρων, που έχουν ληφθεί για να μπει ένα φρένο στην εξάπλωση του νέου κορωνοϊού καθώς η κυβέρνηση της χώρας ετοιμάζεται να προωθήσει ένα ψηφιακό διαβατήριο εμβολιασμού. Ορισμένοι φορούσαν μάλιστα κουκούλες και κρατούσαν στα χέρια τους πυρσούς, ενώ φώναζαν «αρκετά πιά» και «ελευθερία στη Δανία».

Denmark protest against COVID passports



Hundreds march through Copenhagen to protest Covid-19 lockdown & plans for vaccination passports#Danemark #lockdown2021 #COVID19 pic.twitter.com/cjUTe3AVFh